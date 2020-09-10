Абромавичус написав заяву про відставку, - Найєм



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Айварас Абромавичус написав заяву про відставку

Відповідно до закону, нового генерального директора призначить президент за поданням прем’єр-міністра

Генеральний директор концерну «Укроборонпром» Айварас Абромавичус написав заяву про відставку.

Про це повідомив його заступник Мустафа Найєм у Facebook.

«Айварас Абромавичус написав заяву про звільнення, і, відповідно до закону, нового генерального директора призначить президент за поданням прем’єр-міністра. І, як уже повідомляли ЗМІ, таке подання в офіс президента вже направлено», – розповів Найєм.

Він зазначив, що перед їхньою командою стояли три завдання: «стабілізувати роботу концерну, зберегти його потенціал і темпи виробництва під час зміни менеджменту (а потім і протягом карантину), а також впровадити нову систему управління».

Зі слів Найєма, за перший рік роботи «вдалося максимально наблизити компанію до незворотності трансформації, паралельно змінивши стару прошивку на зрозумілі і відкриті методи управління - без кулуарщини, політики, корупції і договірняків».

7 вересня стало відомо, що Айварас Абромавичус найближчим часом покине пост за власним бажанням. Джерела «Главкома» підтверджують, що є двоє кандидатів на посаду гендиректора концерну: голова департаменту безпеки та оборонно-промислового комплексу в Офісі президента України Сергій Тихонов і заступник голови Укроборонпрому Михайло Морозов.

Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс президенту Володимиру Зеленському подання на призначення Тихонова. У 1998−2006 роках він був народним депутатом Верховної Ради III та IV скликань від Прогресивної соціалістичної партії України Наталії Вітренко і блоку «За єдину Україну».