ЗМІ про роботу Абромавічуса в Укроборонпромі: падіння виробництва, масові звільнення і нові борги



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Абромавічус прийшов в «Укроборонпром» з обіцянкою президента Зеленському виплатити всі борги із зарплати на підприємствах

За рік роботи Айвараса Абромавічуса, який залишає посаду генерального директора «Укроборонпрому», підприємства, що входять в держконцерн, істотно знизили свої виробничі показники. Про це йдеться в статті «Рік Абромавічуса в «Укроборонпромі»: круте піке «нової команди», опублікованій на Defence Express, передає УНН.

Як зазначається, за перше півріччя 2020-го підприємства концерну передали українським і зарубіжним замовникам 443 одиниці нового, модернізованого і відремонтованого озброєння і військової техніки. Цю цифру в концерні подають як безумовне досягнення.

«З цим можна погодитися, якщо не порівнювати ці цифри з результатами «попередників» за перше півріччя 2019-го. А там бачимо передані 1600 одиниць озброєння лише у межах держоборонзамовлення для ЗСУ, Нацгвардії та інших силових структур, без урахування експорту. Тобто рівень реально завершеного виробництва впав більш ніж у чотири рази», - йдеться в статті.

При цьому, часом, для піару команда Абромавічуса вдається до відвертих маніпуляцій. Наприклад, розрекламований Абромавічусом-Найємом контракт на виробництво 45 БТР-4 для ЗСУ виявився профанацією. Для того, щоб його виконати, довелося зірвати іншу угоду і забрати 8 бойових машин, призначених для Нацгвардії.

«Але, навіть не дивлячись на такі невтішні результати, «Укроборонпром «заявив, що отримав за перше півріччя 2020-го 14,4 млрд гривень чистого доходу, що нібито на рівні 2019-го. А грошовий обсяг реалізованої продукції нібито становив 12,8 млрд, що лише на 0,1 млрд менше, ніж у попередній період», - пишуть автори статті. Насправді це - маніпуляції. Адже ці показники включають кошти, отримані за партії озброєнь, відвантажених попередниками Абромавічуса. До них реформатори не мають ніякого стосунку.

Нагадаємо, що Абромавічус прийшов в «Укроборонпром» з обіцянкою президента Зеленському виплатити всі борги із зарплати на підприємствах. Але в підсумку ці борги збільшилися з 434 млн до 481 млн грн. За час його перебування з концерну звільнилося понад 5 тисяч кваліфікованих фахівців. Кількість збиткових підприємств збільшилася з 43 до 90. З кредитами ситуація ще гірша: за неповні пів року команда Абромавічуса згенерувала 700 млн грн нових боргів.