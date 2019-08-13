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    Зеленський звільнив Безсмертного з посади у Тристоронній контактній групі

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    <p>Після загибелі чотирьох військових на Донбасі Безсмертний заявив, що Україна мала призупинити участь у Мінських переговорах</p> - Зеленський звільнив Безсмертного з посади у Тристоронній контактній групі

    Після загибелі чотирьох військових на Донбасі Безсмертний заявив, що Україна мала призупинити участь у Мінських переговорах

    Указ щодо звільнення Безсмертного №596/2019 був підписаний президентом 13 серпня

    Президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади представника України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи.

    Відповідний указ №596/2019 від 13 серпня опубліковано на офіційному сайті глави держави.

    «Про внесення зміни до Указу президента України від 19 червня 2019 року №414.

    1. На часткову зміну статті 1 Указу президента України від 19 червня 2019 року № 414 «Питання забезпечення представництва України у Тристоронній контактній групі» (зі зміною, внесеною Указом від 9 липня 2019 року № 504) звільнити Безсмертного Романа Петровича від виконання обов'язків представляти Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи», - говориться в тексті указу.

    Як відомо, Безсмертний заявив, що після загибелі чотирьох військових на Донбасі Україна мала призупинити участь у Мінських переговорах доти, доки не буде зібрано «нормандський формат».

    Нагадаємо, в 2015 році Романа Безсмертного призначили представником України з політичних питань в ТКГ. На засіданнях він наполягав на необхідності вирішення питань безпеки, припинення вогню і звільнення заручників. У квітні 2016 року Безсмертний залишив контактну групу.

    Влітку 2019 року Зеленський повернув у Тристоронню контактну групу Романа Безсмертного.

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