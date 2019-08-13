Зеленський звільнив Безсмертного з посади у Тристоронній контактній групі



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Після загибелі чотирьох військових на Донбасі Безсмертний заявив, що Україна мала призупинити участь у Мінських переговорах

Указ щодо звільнення Безсмертного №596/2019 був підписаний президентом 13 серпня

Президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади представника України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи.

Відповідний указ №596/2019 від 13 серпня опубліковано на офіційному сайті глави держави.

«Про внесення зміни до Указу президента України від 19 червня 2019 року №414.

1. На часткову зміну статті 1 Указу президента України від 19 червня 2019 року № 414 «Питання забезпечення представництва України у Тристоронній контактній групі» (зі зміною, внесеною Указом від 9 липня 2019 року № 504) звільнити Безсмертного Романа Петровича від виконання обов'язків представляти Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи», - говориться в тексті указу.

Як відомо, Безсмертний заявив, що після загибелі чотирьох військових на Донбасі Україна мала призупинити участь у Мінських переговорах доти, доки не буде зібрано «нормандський формат».

Нагадаємо, в 2015 році Романа Безсмертного призначили представником України з політичних питань в ТКГ. На засіданнях він наполягав на необхідності вирішення питань безпеки, припинення вогню і звільнення заручників. У квітні 2016 року Безсмертний залишив контактну групу.

Влітку 2019 року Зеленський повернув у Тристоронню контактну групу Романа Безсмертного.