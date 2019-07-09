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    Безсмертного повернули до контактної групи щодо Донбасу

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    Роман Безсмертний повернувся до роботи у ТКГ - Безсмертного повернули до контактної групи щодо Донбасу
    Роман Безсмертний повернувся до роботи у ТКГ
    Фото: Главком

    Відповідний указ був оприлюднений 9 липня

    Президент України Володимир Зеленський повернув у Тристоронню контактну групу Романа Безсмертного. Про це повідомляє офіс президента.

    Відповідний указ був оприлюднений 9 липня.

    При цьому наголошується, що глава держави звільнив представника в робочій підгрупі з політичних питань ТКГ Олександра Моцика.

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    «На часткову зміну статті 1 указу президента України від 19 червня 2019 № 414 «Питання забезпечення представництва України в Тристоронній контактній групі» уповноважити Безсмертного Романа Петровича представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи, звільнивши від виконання цих обов'язків О.Моцика», - йдеться в указі №504/2019.

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    Відзначимо, в 2015 році Романа Безсмертного призначили представником України з політичних питань в ТКГ. На засіданнях він наполягав на необхідності вирішення питань безпеки, припинення вогню і звільнення заручників. У квітні 2016 року Безсмертний залишив контактну групу.

    Раніше президент України Володимир Зеленський призначив чотирьох українських представників у Тристоронній контактній групі. Згідно з указом президента від 19 червня, Україну в ТКГ будуть представляти Богдан Бондар, Ігор Веремій, Валерія Лутковська та Олександр Моцик.

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