Безсмертний заявив, що Україна мала призупинити участь у мінському процесі після загибелі військових біля Павлополя



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Безсмертний вважає, що у РФ хочуть витримати теперішній настрій електорату для того, щоб зберегти вплив «Единой России» і Путіна як політика в Росії

Ймовірність зустрічі в «нормандському форматі» лідерів держав-учасниць (Україна, Німеччина, Франція, РФ) «малоймовірна до осінніх виборів у Росії», - політик

Після загибелі чотирьох військових на Донбасі Україна мала призупинити участь у Мінських переговорах доти, доки не буде зібрано «нормандський формат».

Про це заявив представник України в робочій підгрупі з політичних питань в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний.

«На мій погляд, після подій у Павлополі перше, що слід було сказати: Україна призупиняє роботу в мінському процесі до моменту, доки не буде зібрано «нормандський формат», - сказав Безсмертний в ефірі телеканалу ATR.

При цьому він зазначив, що ймовірність зустрічі в «нормандському форматі» лідерів держав-учасниць (Україна, Німеччина, Франція, РФ) «малоймовірна до осінніх виборів у Росії».

«Вони хочуть витримати цей настрій електорату для того, щоб зберегти вплив «Единой России» і Путіна як політика в Росії», - пояснив Безсмертний.

Як повідомлялося, 6 серпня внаслідок обстрілів із боку бойовиків поблизу с. Павлопіль Волноваського району Донецької області загинуло четверо українських військових.

Президент України Володимир Зеленський 7 серпня провів телефонні розмови з президентами РФ і Франції Володимиром Путіним та Еммануелем Макроном, під час яких поінформував про загибель військовослужбовців і закликав лідерів країн «Нормандської четвірки» невідкладно провести зустріч. За інформацією прес-служби президента України, президент Франції повідомив, що зв'яжеться з Путіним і федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб погодити цю ініціативу.

У свою чергу Єлисейський палац поінформував, що президент Франції порушить цю тему під час переговорів із Путіним 19 серпня.

Посол України у ФРН Андрій Мельник повідомив, що Федеральний уряд Німеччини підтвердив готовність до активізації нормандського переговорного процесу.