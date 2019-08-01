Зеленський звільнив керівника СБУ в Запорізькій області



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Олександр Хілько очолював управління СБУ в Запорізькій області з лютого 2017 року

Хто займе посаду Хілька, поки невідомо

Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Хілька з посади начальника Управління Служби безпеки України в Запорізькій області.

Про це йдеться в указі №572/2019 від 1 серпня, оприлюдненому на сайті президента.

«Звільнити Хілька Олександра Анатолійовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Запорізькій області», - говориться в указі.

Хілько очолював управління СБУ в Запорізькій області з лютого 2017 року.

Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Данилюк повідомляв, що команда президента готує пакет законопроектів з реформування різних сфер управління держави, зокрема з реформи Служби безпеки України.

«Зараз я створив групу, яка над ними працює і ми рухаємось дуже швидко. Я знаю про те, що у нас вже є закон, але чомусь він не був прийнятий нашими партнерами, зокрема з НАТО. І чомусь його не підтримують наші експерти. Чому? Бо ці закони залишають роботу СБУ незмінною. Такі закони нам не потрібні», – сказав Данилюк.

Він додав, що до створення законопроектів мають бути залучені представники СБУ, а також українські та західні партнери.