Зеленський звільнив керівника СБУ в Запорізькій області
Хто займе посаду Хілька, поки невідомо
Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Хілька з посади начальника Управління Служби безпеки України в Запорізькій області.
Про це йдеться в указі №572/2019 від 1 серпня, оприлюдненому на сайті президента.
«Звільнити Хілька Олександра Анатолійовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Запорізькій області», - говориться в указі.
Хілько очолював управління СБУ в Запорізькій області з лютого 2017 року.
Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Данилюк повідомляв, що команда президента готує пакет законопроектів з реформування різних сфер управління держави, зокрема з реформи Служби безпеки України.
«Зараз я створив групу, яка над ними працює і ми рухаємось дуже швидко. Я знаю про те, що у нас вже є закон, але чомусь він не був прийнятий нашими партнерами, зокрема з НАТО. І чомусь його не підтримують наші експерти. Чому? Бо ці закони залишають роботу СБУ незмінною. Такі закони нам не потрібні», – сказав Данилюк.
Він додав, що до створення законопроектів мають бути залучені представники СБУ, а також українські та західні партнери.