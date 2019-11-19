Зеленський звинуватив Тимошенко у спробі посадити своїх людей на «солоденькі» посади



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Юлія Тимошенко та Володимир Зеленський

Глава держави додав, що Тимошенко «раз на п'ять років йде в опозицію до діючого президента, імітуючи турботу про народ»

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що лідер Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко пропонувала свої кандидатури для призначення на державні посади в обмін на підтримку партії «Слуга народу» в парламенті, однак їй було відмовлено через неприпустимість практики закулісних домовленостей.

«Учора подивився «Свободу слова» на ICTV. Там Юлія Володимирівна розповідала, що пропонувала нам нових людей на різні посади. Людей, які «принесуть інвестиції»... Так, Юлія Володимирівна справді пропонувала. Вона принесла список своїх людей для призначення на «солодкі» місця. А натомість обіцяла протягом року голосувати за всі закони разом зі «Слугою народу» у Верховній Раді. Звісно, ми відмовили. Адже епоха договірняків скінчилася назавжди», - написав Зеленський на своїй сторінці в соцмережі Facebook у вівторок.

Глава держави додав, що Тимошенко «раз на п'ять років йде в опозицію до діючого президента, імітуючи турботу про народ», назвавши це «дуже давньою українською традицією».

Як повідомлялося, 13 листопада Тимошенко повідомила, що парламентська фракція «Батьківщина» переходить в опозицію до влади. Вона зазначила, що «Батьківщина» не підтримує розпродаж землі, приватизацію стратегічних об'єктів і «залишається на стороні народу».

Раніше того самого дня Рада ухвалила в першому читанні законопроект №2178-10 «Про обіг земель сільськогосподарського призначення». За нього проголосували 240 народних депутатів, зокрема 227 - від фракції «Слуга народу» і 13 позафракційних.

14 листопада Верховна Рада України в першому читанні підтримала законопроект № 2195, який пропонує дозволити продаж землі на електронних аукціонах