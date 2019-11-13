Ринок землі: Тимошенко благає депутатів схаменутися



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Юлія Тимошенко говорить, що сьогодні варто зняти з порядку денного законопроєкти про землю

Лідерка партії «Батьківщина» пропонує голосувати за ринок землі після референдуму

Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко закликає депутатів схаменутися і зняти з порядку денного законопроєкти про впровадження ринку землі.

Про це вона заявила з трибуни під час ранкового засідання парламенту.

За словами Тимошенко, перед тим, як голосувати за продаж землі треба «дослухатися до президента Зеленського і провести референдум».

Як повідомлялося, у Раді сьогодні «земельний день». Парламент планує розглядати у першому читанні законопроєкти про землю, зокрема:

проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення», № 2178 та альтернативні №№ 2178-1, 2178-2, 2178-3, 2178-4, 2178-5, 2178-6, 2178-7, 2178-8, 2178-9, 2178-10.

У першому читанні також планується розглянути ще два законопроекти, що стосуються земельних відносин: проект Закону «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» №2194 і проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони», №2195.

У другому читанні планується розгляд проекту Закону «Про внесення зміни до статті 4 Закону України «Про використання земель оборони» щодо підвищення ефективності використання виділених земельних ділянок», №0855.

Як повідомлялося, Тимошенко б'є на сполох: вже у вівторок «слуги народу» хочуть проголосувати закон про продаж землі.

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