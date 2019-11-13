Ринок землі: Тимошенко благає депутатів схаменутися
Лідерка партії «Батьківщина» пропонує голосувати за ринок землі після референдуму
Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко закликає депутатів схаменутися і зняти з порядку денного законопроєкти про впровадження ринку землі.
Про це вона заявила з трибуни під час ранкового засідання парламенту.
За словами Тимошенко, перед тим, як голосувати за продаж землі треба «дослухатися до президента Зеленського і провести референдум».
Як повідомлялося, у Раді сьогодні «земельний день». Парламент планує розглядати у першому читанні законопроєкти про землю, зокрема:
проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення», № 2178 та альтернативні №№ 2178-1, 2178-2, 2178-3, 2178-4, 2178-5, 2178-6, 2178-7, 2178-8, 2178-9, 2178-10.
У першому читанні також планується розглянути ще два законопроекти, що стосуються земельних відносин: проект Закону «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» №2194 і проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони», №2195.
У другому читанні планується розгляд проекту Закону «Про внесення зміни до статті 4 Закону України «Про використання земель оборони» щодо підвищення ефективності використання виділених земельних ділянок», №0855.
Як повідомлялося, Тимошенко б'є на сполох: вже у вівторок «слуги народу» хочуть проголосувати закон про продаж землі.
Нагадаємо, сьогодні напередодні роботи парламентарів аграрії під Радою підклали свиню нардепам (фото).
Акції протесту під Радою продовжуються: поліція працює у посиленому режимі (фото)