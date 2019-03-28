Зеленського готові підтримати 17,8% українців, Порошенка - 11,7% - опитування «Демініціатив» і КМІС



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Вибори президента відбудуться 31 березня

Соціологи зазначають, що найбільшу підтримку Зеленський має в південному регіоні (26% серед тих, хто має намір узяти участь у виборах)

На виборах президента України шоумена Володимира Зеленського готові підтримати 17,8% опитаних українців, нинішнього президента Петра Порошенка - 11,7%, лідерку партії «ВО «Батьківщина» Юлію Тимошенко - 8,2%, свідчать результати опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 20 по 26 березня.

Водночас, згідно з опитуванням, серед тих, хто готовий прийти на вибори й уже визначився з кандидатом, за Зеленського мають намір віддати свої голоси 27,6% респондентів, за Порошенка - 18,2%, за Тимошенко - 12,8%.

Далі йдуть народний депутат Юрій Бойко, за якого готові проголосувати 7,1% усіх опитаних (11,1% серед тих, хто визначився з кандидатом), лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко - 5,4% (8,4% тих, хто визначився), лідер Радикальної партії Олег Ляшко - 3,4% (5,2% тих, хто визначився), екс-глава СБУ Ігор Смешко - 2,8% (4,4% тих, хто визначився), заступник голови парламентської фракції «Опозиційний блок» Олександр Вілкул - 2,6% (4% тих, хто визначився), представник партії «Свобода» Руслан Кошулинський - 1,1% (1,7% тих, хто визначився).

Решта кандидатів набирають менше, ніж 1% голосів виборців.

Соціологи зазначають, що найбільшу підтримку Зеленський має в південному регіоні (26% серед тих, хто має намір узяти участь у виборах), але і в інших регіонах підтримка значна: 19% - на сході, 18% - в центрі, 16% - на заході.

Рейтинг Порошенка найкращий у західному (17%) та центральному (15%) регіонах, менше на півдні (10%) і ще менше на сході (5%). Тимошенко має порівняно рівномірну підтримку на заході (11%), півдні (10%) та центрі (9%) і значно менше - на сході (3%).

Бойко, навпаки, найбільше прихильників має на сході (25%), значно менше - на півдні (10%) і ще менше - в центрі (5%) і на заході (3%).

Регіональний виборець у Гриценка: 10% на заході, 5,5% у центрі, 3% на півдні та 2% на сході. В той же час виборець Ляшка розподілений рівномірно, по 3-4% у всіх регіонах.

Крім цього, Зеленський є абсолютним лідером у молодих виборців: у віковій категорії до 30 років за нього готові проголосувати 45% молодих виборців. Далі підтримка поступово знижується: 26% серед виборців віком 30-44 років, 12% - серед виборців 45-59 років і 6% - серед тих, кому за 60 років.

Порошенка, навпаки, менше підтримує молодь віком до 30 років (7%), а в інших вікових категоріях підтримка на рівні 13-15%. Тимошенко молодь віком до 30 років підтримує ще менше (3%), а найбільше - виборці від 45 років і старше (12%).

В інших кандидатів також переважає старший виборець: за Гриценка готові проголосувати 2% виборців віком до 30 років, 5% - у віковій групі 30-44 років, 6% - в групі 45-59 років і 9% серед виборців, старше 60 років.

Така сама ситуація і в Бойка, електорат якого найменший серед молоді до 30 років (1%) і найбільший серед виборців старше 60 років (13%).

Опитування проводилося з 20 по 26 березня. Загалом було опитано 1600 респондентів у всіх областях України, крім окупованих територій АР Крим і Донецької та Луганської областей. Статистична похибка не перевищує 3,7%

Фінансування опитування здійснено в рамках проекту МАТРА посольства Королівства Нідерландів.

Нагадаємо, за даними опитування соціологічної групи «Рейтинг», більшість українців впевнені, що у фіналі президентських виборів зустрінуться Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко.