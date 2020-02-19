Зеленського просять роз'яснити, чи мав Єрмак доступ до держтаємниці (документ)



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Андрій Єрмак офіційно очолив Офіс президента 11 лютого, однак давно їздив в закордонні відрядження із Зеленським

Також нардеп хоче з’ясувати, за чий рахунок новий глава Офісу Зеленського брав участь в офіційних делегаціях

Народний депутат Олексій Гончаренко написав депутатське звернення на ім'я Зеленського з приводу рівня доступу у Андрія Єрмака до державної таємниці, коли той працював на посаді помічника президента і не отримував при цьому зарплату. Відповідний документ він опублікував у себе в телеграм-каналі.

«Чи мав Єрмак доступ до держтаємниці, коли займав пост помічника президента, і за чий рахунок здійснював закордонні відрядження? Написав депутатське звернення на ім'я Зеленського з приводу «темної конячки» Андрія Єрмака. Справа в тому, що на посаді помічника президента Єрмак не отримував зарплату. При цьому він їздив в закордонні офіційні візити із Зеленським, коментував журналістам Мінські переговори і активно брав участь у зовнішній політиці країни. Хочу нагадати, що зовнішньоекономічна діяльність України і інформація у сфері зовнішньополітичних відносин, в тому числі вказівки делегаціям тощо, — це державна таємниця відповідно до Закону України. І тут виникають питання. Володимир Олександрович, а ви всім своїм помічникам і друзям відкриваєте доступ до даних, від яких залежить безпека всієї країни?», — написав Гончаренко.

Нагадаємо, 11 лютого президент України Володимира Зеленського звільнив главу свого офісу Андрія Богдана, який вважався одним з найвпливовіших людей країни.

Колишнього адвоката олігарха Ігоря Коломойського на цій посаді змінив колишній юрист і кінопродюсер Андрій Єрмак – помічник президента, який брав активну участь у домовленостях про обмін українських полонених.

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