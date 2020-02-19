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    Зеленського просять роз'яснити, чи мав Єрмак доступ до держтаємниці (документ)

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    Андрій Єрмак офіційно очолив Офіс президента 11 лютого, однак давно їздив в закордонні відрядження із Зеленським - Зеленського просять роз'яснити, чи мав Єрмак доступ до держтаємниці (документ)
    Андрій Єрмак офіційно очолив Офіс президента 11 лютого, однак давно їздив в закордонні відрядження із Зеленським

    Також нардеп хоче з’ясувати, за чий рахунок новий глава Офісу Зеленського брав участь в офіційних делегаціях

    Народний депутат Олексій Гончаренко написав депутатське звернення на ім'я Зеленського з приводу рівня доступу у Андрія Єрмака до державної таємниці, коли той працював на посаді помічника президента і не отримував при цьому зарплату. Відповідний документ він опублікував у себе в телеграм-каналі.

    «Чи мав Єрмак доступ до держтаємниці, коли займав пост помічника президента, і за чий рахунок здійснював закордонні відрядження? Написав депутатське звернення на ім'я Зеленського з приводу «темної конячки» Андрія Єрмака. Справа в тому, що на посаді помічника президента Єрмак не отримував зарплату. При цьому він їздив в закордонні офіційні візити із Зеленським, коментував журналістам Мінські переговори і активно брав участь у зовнішній політиці країни. Хочу нагадати, що зовнішньоекономічна діяльність України і інформація у сфері зовнішньополітичних відносин, в тому числі вказівки делегаціям тощо, — це державна таємниця відповідно до Закону України. І тут виникають питання. Володимир Олександрович, а ви всім своїм помічникам і друзям відкриваєте доступ до даних, від яких залежить безпека всієї країни?», — написав Гончаренко.

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    Зеленського просять роз'яснити, чи мав Єрмак доступ до держтаємниці (документ)
    Зеленського просять роз'яснити, чи мав Єрмак доступ до держтаємниці (документ)

    Нагадаємо, 11 лютого президент України Володимира Зеленського звільнив главу свого офісу Андрія Богдана, який вважався одним з найвпливовіших людей країни.

    Колишнього адвоката олігарха Ігоря Коломойського на цій посаді змінив колишній юрист і кінопродюсер Андрій Єрмак – помічник президента, який брав активну участь у домовленостях про обмін українських полонених.

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