«Має стати національною ідеєю»: Зеленський анонсував розробку програми «Здорова нація»

Представники Офісу президента і уряду найближчим часом вироблять план розробки і впровадження програми в життя

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні з'явиться програма «Здорова нація», яка буде містити практичні рекомендації щодо зміцнення здоров'я, профілактики захворювань та подолання їх наслідків.

Про це він заявив під час селекторної наради, повідомляє Офіс президента.

Зазначається, що Зеленський ініціює розробку програми «Здорова нація», яка міститиме практичні рекомендації громадянам щодо зміцнення здоров’я, профілактики захворювань та подолання їхніх наслідків, щоб люди не залишалися сам на сам зі своїми недугами, зокрема спричиненими коронавірусом.

Він також запропонував сформувати «Кошик здоров'я» – перелік вітамінів, необхідних для підтримання здоров'я, зміцнення імунітету тощо.

«Час займатися зарядкою або тренуванням, пити вітаміни. Це час, коли можна зараз зробити таку спортивну оздоровчу програму для нації, поліпшити здоров'я нації», – зауважив Зеленський.

Зазначається, що представники Офісу президента і уряду найближчим часом вироблять план розробки і впровадження програми в життя.

Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що Зеленський підхопив коронавірус. Він повідомив, що почувається добре, перебуває на ізоляції і має температуру 37,5. Потім Зеленський образився на людей, які радіють його хворобі.

Крім того прессекретарка Зеленського Юлія Мендель потрапила в новий конфуз - вона висловила жаль, що президент почувається добре.

Нагадаємо, що Кабмін дозволив використати 100 млн грн з Covid-фонду на зйомки серіалів.

Раніше в Укравтодорі заявили, що «коронавірусний» фонд спочатку створювався для будівництва доріг.

Як повідомлялося, всі 66 млрд грн у Covid-фонді розподілені на 100% між різними відомствами. Більша частина послуг з фонду пішла не на медицину, а на абсолютно не пов'язані з пандемією потреби.

Кабінет міністрів розпорядився провести аудит Фонду боротьби з Covid-19 та перевірити, як і на що були витрачені кошти.

Також з'ясувалося, що Кабмін забирає мільйони гривень в онкохворих і направить їх на будівництво доріг.