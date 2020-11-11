Україна попросить ВООЗ направити медиків для боротьби з Covid-19

Відомство готує запит в організацію з проханням надіслати медиків для екстреної меддопомоги

Україна готова звернутися до Всесвітньої організації охорони здоров'я з проханням надіслати медиків для екстреної меддопомоги. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю Українському радіо.

«Всесвітня організація охорони здоров'я як координатор приймає заявки про те, кому потрібні медичні працівники. Ми зараз говоримо, що ми готові розглядати і співпрацювати з ними щодо екстреної медичної допомоги. Оскільки екстрена медична допомога – це той етап, коли люди потребують невідкладної допомоги», – сказав він.

Він уточнив, що йдеться не тільки про хворих на коронавірус.

«Коли збільшується кількість викликів на екстрену медичну допомогу щодо Covid, то збільшується час проїзду цієї бригади, яка залучена сьогодні на Covid, до іншої патології, де потрібна також невідкладна допомога», – сказав Ляшко.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 10 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 611 людей. Також відомо, що одужали 6 802 особи (у попередній день 5 514), а 191 – померло від ускладнень (вчора 191 людей). За останню добу захворіло 350 дітей і медпрацівників – 493. Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 489 808 осіб; одужало – 221 459 осіб; летальних випадків – 8 947; проведено ПЛР-тестувань – 3 735 166.

До слова, у лікарнях Києва майже 700 пацієнтів із Covid-19 у важкому стані.