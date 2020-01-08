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    Зеленський: до Ірану вилітає літак із фахівцями експертної та пошуково-рятувальної груп

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    Зеленський: до Ірану вилітає літак із фахівцями експертної та пошуково-рятувальної груп

    Експерти і рятувальники будуть залучені до розслідування, ідентифікації та репатріації тіл українців, які загинули в авіакатастрофі

    Завершилося позачергове засідання уряду. Сьогодні ввечері до Ірану вилітає літак із фахівцями експертної та пошуково-рятувальної груп. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Facebook.

    Президент уточнив, що серед фахівців – представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, РНБО, Державної авіаційної служби, Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та «Міжнародних авіаліній України».

    Усі вони будуть залучені до розслідування, ідентифікації та репатріації тіл українців, які загинули в авіакатастрофі.

    «Проводжу постійні консультації з нашими іноземними партнерами. Наш пріоритет – встановлення істини та відповідальних за цю страшну катастрофу», - підсумував Зеленський.

    Як повідомлялося, в МЗС пообіцяли надати всю необхідну допомогу родичам загиблих в автокатастрофі українців. Зокрема, для отримання оперативної інформації та консульської підтримки вони можуть звертатися за телефоном оперативно-кризової групи Департаменту консульської служби МЗС України +380 44 238 16 57.

    ЗМІ оприлюднили список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири

    Україна веде перемовини з Іраном про безпечний виліт літаків, що перевозитимуть загиблих українців.

    Також український уряд заборонив польоти до Ірану.

    До відома, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані в середу, 8 січня. Літак прямував з Тегерана до Києва. Всі пасажири загинули.

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