Зеленський: до Ірану вилітає літак із фахівцями експертної та пошуково-рятувальної груп
Експерти і рятувальники будуть залучені до розслідування, ідентифікації та репатріації тіл українців, які загинули в авіакатастрофі
Завершилося позачергове засідання уряду. Сьогодні ввечері до Ірану вилітає літак із фахівцями експертної та пошуково-рятувальної груп. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Facebook.
Президент уточнив, що серед фахівців – представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, РНБО, Державної авіаційної служби, Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та «Міжнародних авіаліній України».
Усі вони будуть залучені до розслідування, ідентифікації та репатріації тіл українців, які загинули в авіакатастрофі.
«Проводжу постійні консультації з нашими іноземними партнерами. Наш пріоритет – встановлення істини та відповідальних за цю страшну катастрофу», - підсумував Зеленський.
Як повідомлялося, в МЗС пообіцяли надати всю необхідну допомогу родичам загиблих в автокатастрофі українців. Зокрема, для отримання оперативної інформації та консульської підтримки вони можуть звертатися за телефоном оперативно-кризової групи Департаменту консульської служби МЗС України +380 44 238 16 57.
ЗМІ оприлюднили список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.
Україна веде перемовини з Іраном про безпечний виліт літаків, що перевозитимуть загиблих українців.
Також український уряд заборонив польоти до Ірану.
До відома, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані в середу, 8 січня. Літак прямував з Тегерана до Києва. Всі пасажири загинули.