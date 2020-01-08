У МЗС пообіцяли надати всю необхідну допомогу родичам загиблих в автокатастрофі українців



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У МЗС наголосили, що Україна готова максимально долучитися до розслідування причин катастрофи відповідно до норм міжнародного права

Для отримання оперативної інформації родичам загиблих порадили звертатися за телефоном оперативно-кризової групи Департаменту консульської служби МЗС України

Міністерство закордонних справ України висловлює співчуття рідним і близьким загиблих в авіакатастрофі поблизу Тегерана і обіцяє надавати їм усю необхідну підтримку і допомогу.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

«У зв’язку із катастрофою літака Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував 8 січня 2020 р. рейс PS 752 Тегеран–Київ, Міністерство закордонних справ України висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих... Україна надаватиме усю необхідну підтримку і допомогу родичам і близьким загиблих громадян України», - йдеться у повідомленні.

У МЗС нагадали, що для отримання оперативної інформації та консульської підтримки вони можуть звертатися за телефоном оперативно-кризової групи Департаменту консульської служби МЗС України +380 44 238 16 57.

У зовнішньополітичному відомстві також зазначили, що Україна готова максимально долучитися до розслідування причин катастрофи відповідно до норм міжнародного права, зокрема Чиказької конвенції.

До відома, український уряд заборонив польоти до Ірану.

Нагадаємо, Посольство України прибрало з сайту інформацію про «версія теракту виключається». У МЗС заявили, що причина авіакатастрофи українського літака в Ірані буде озвучена після висновків спеціальної комісії.

Також Україна веде перемовини з Іраном про безпечний виліт літаків, що перевозитимуть загиблих українців.

ЗМІ оприлюднили список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.

Як повідомлялося, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані в середу, 8 січня. Літак прямував з Тегерана до Києва. Попередньо причиною катастрофи називають технічні неполадки. Всі пасажири загинули.

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