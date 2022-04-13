Земельні відносини в умовах воєнного стану: п’ять ключових змін

Земельні ділянки державної та комунальної власності передаються в оренду/суборенду без проведення торгів

Представники Міністерства аграрної політики та продовольства, територіальних громад, агровиробники і землекористувачі обговорили актуальні питання стосовно змін до земельного законодавства в умовах воєнного стану. Про це повідомила пресслужба профільного міністерства.

Зокрема, маються на увазі зміни до законодавства щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану. Їх наприкінці березня ухвалила Рада і підписав президент Володимир Зеленський.

Старший проектний менеджер Офісу реформ Кабміну Андрій Мартин назвав п’ять основних новел цього Закону.

Автоматичне поновлення на один рік дії договорів на використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення усіх форм власності. Це стосується всіх договорів, строк дії яких припинився після 24 лютого 2022 року. Спрощений порядок передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва земельних ділянок с/г призначення державної та комунальної власності органами влади. Він застосовується до всіх с/г земель державної та комунальної власності, крім тих, які перебувають у постійному користуванні громадян та приватних юросіб, громадських організацій тощо. Спрощений порядок передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва земельних ділянок с/г призначення державної та комунальної власності їх постійними землекористувачами та емфітевтами. Передача орендарями та суборендарями прав оренди та суборенди земельних ділянок с/г призначення усіх форм власності для ведення сільського господарства. Порядок державної реєстрації договорів щодо землі.

У Мінагрополітиці зауважили, що земельні ділянки державної та комунальної власності передаються в оренду/суборенду без проведення торгів у системі «Прозорро.Продажі».

Термін оренди/суборенди – лише один рік, через рік будуть відновлені процедури мирного часу. Договори, які укладатимуться, не можна буде поновити. Орендна плата не може перевищувати 8 % від нормативної грошової оцінки (прив’язка буде до середньої нормативної оцінки на рівні області).

Крім цього, договори оренди землі матимуть велику кількість обмежень: зокрема, орендар не матиме право на компенсацію витрат, не можна передавати ділянку в суборенду, встановлювати сервітути, змінювати склад угідь, будувати на них об’єкти нерухомого майна тощо.

Запроваджується нова процедура формування земельних ділянок с/г призначення. Якщо є вільні землі, які хотілось би використати для сільгосппотреб, це можна зробити через складання землевпорядних документацій за спрощеною процедурою. Вона буде додатком до договору оренди.

Постійні користувачі (не державні та комунальні підприємства, установи, організації) матимуть можливість передавати свої земельні ділянки в оренду до одного року, не втрачаючи при цьому свого права на користування землею. Через рік земельна ділянка повернеться постійному користувачу.

Для виникнення права оренди або права суборенди необхідно здійснити державну реєстрацію. Її проводить районна військова адміністрація, фіксуючи договір у Книзі реєстрації землеволодінь і землекористувань в умовах воєнного часу. Саме з моменту реєстрації договору в орендаря виникає право оренди або право суборенди відповідної земельної ділянки.