Землетрус в Ірані: понад 20 людей постраждали
- Сьогодні, 00:55
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Землетрус в Ірані магнітудою 5,1 балів стався 6 січня вденьПонад 20 людей постраждали в результаті землетрусу на заході Ірану.
Про це передає агентство IRNA.
Землетрус магнітудою 5,1 стався 6 січня вдень, його епіцентр розташований у восьми кілометрах на південний схід від міста Сере-Поле-Захаб (провінція Керманшах).
Як повідомили місцеві медики, 17 осіб дістали травми і поранення в самому місті, ще четверо постраждали в сільській місцевості.
Підземні коливання сталися поблизу місця, де в листопаді 2017 року відбувся землетрус магнітудою 7,3. Тоді загинули понад 600 людей та зазнали поранень понад дев’ять тисяч.
Іран має кілька великих сейсмічних розломів на своїй території і часто зазнає землетрусів.
Раніше повідомлялося, що землетрус стався в гірському районі на заході Ірану 6 січня.