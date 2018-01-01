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    Землетрус в Ірані: понад 20 людей постраждали

    Землетрус в Ірані магнітудою 5,1 балів стався 6 січня вдень
    Понад 20 людей постраждали в результаті землетрусу на заході Ірану. Про це передає агентство IRNA. Землетрус магнітудою 5,1 стався 6 січня вдень, його епіцентр розташований у восьми кілометрах на південний схід від міста Сере-Поле-Захаб (провінція Керманшах). Як повідомили місцеві медики, 17 осіб дістали травми і поранення в самому місті, ще
    • Сьогодні, 00:55
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    Землетрус в Ірані магнітудою 5,1 балів стався 6 січня вдень

    Понад 20 людей постраждали в результаті землетрусу на заході Ірану.

    Про це передає агентство IRNA.

    Землетрус магнітудою 5,1 стався 6 січня вдень, його епіцентр розташований у восьми кілометрах на південний схід від міста Сере-Поле-Захаб (провінція Керманшах).

    Як повідомили місцеві медики, 17 осіб дістали травми і поранення в самому місті, ще четверо постраждали в сільській місцевості.

    Підземні коливання сталися поблизу місця, де в листопаді 2017 року відбувся землетрус магнітудою 7,3. Тоді загинули понад 600 людей та зазнали поранень понад дев’ять тисяч.

    Іран має кілька великих сейсмічних розломів на своїй території і часто зазнає землетрусів.

    Раніше повідомлялося, що землетрус стався в гірському районі на заході Ірану 6 січня.

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