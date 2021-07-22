Дослідники назвали вакцини, ефективні проти штаму «Дельта»

Одна доза вакцини також має ефект, однак для високого захисту її недостатньо

Вакцини Pfizer та AstraZeneca є високоефективними проти штаму «Дельта», який шириться у світі й шість випадків якого виявили у Києві 22 липня.

Як ідеться в опублікованому у журналі New England Journal of Medicine дослідженні, одне з двох необхідних щеплень цими вакцинами не зможе гарантувати високий захист.

При цьому дві дози вакцини Pfizer виявилися на 88% ефективні при запобіганні симптоматичному захворюванню, викликаному варіантом «Дельта». Дві дози AstraZeneca були ефективні проти «Дельти» на 67%.

«Лише незначні відмінності в ефективності вакцини були відзначені для варіанту «Дельта» у порівнянні з варіантом «Альфа» після отримання двох доз вакцини», – заявили дослідники.

Раніше науковці заявляли, що перша доза будь-якої вакцини була приблизно на 33% ефективна проти симптоматичного захворювання, викликаного варіантом «Дельта». Нове дослідження показало, що одна доза вакцини Pfizer була ефективна на 36%, а одна доза вакцини AstraZeneca – близько 30%.

«Наше відкриття про зниження ефективності після першої дози підтримає зусилля щодо максимального використання вакцини двома дозами серед уразливих груп у контексті поширення варіанта «Дельта», – заявили автори дослідження.

Як повідомлялося, в Національній академії наук опублікували дослідження, які дозволяють стверджувати про завершення фази спадання захворюваності на Covid-19 в Україні. Разом із тим існує загроза виникнення «вибухових темпів» наступного зростання – подібно до того, як це спостерігалось у деяких країнах світу з поширенням у них штаму «Дельта».

Зазначимо, що тепер у Києві всі охочі можуть щепитися від коронавірусу: на вибір – дві вакцини.

Також Україна встановила новий рекорд Covid-щеплень за добу.

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