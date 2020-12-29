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    «Жалюгідні невдахи». Як відрізняються зарплати в «Нафтогазі» й компанії Норвегії

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    <span>Українським зарплатам можуть позаздрити й члени наглядової ради норвезької компанії Equinor</span> - «Жалюгідні невдахи». Як відрізняються зарплати в «Нафтогазі» й компанії Норвегії
    Українським зарплатам можуть позаздрити й члени наглядової ради норвезької компанії Equinor
    Фото: вільні джерела

    Збитковий «Нафтогаз» виплатив 170 млн грн премії ексменеджеру Юрію Вітренку

    У Норвегії можуть тільки позаздрити зарплатам, які отримують топменеджери українського «Нафтогазу». Про це написав експерт Інституту суспільних досліджень, радник Голови ФРУ з економічних питань Павло Вернівський на своїй сторінці в Facebook.

    Він розповів, що торік найбільша державна нафтогазова компанія Норвегії Equinor отримала дохід у $61 млрд. Загальна зарплата топ-менеджмерів цієї компанії у 2019 склала трохи більше ніж $10 млн. Директор отримав $1,7 млн.

    «А тепер порівняємо з «Нафтогазом». У 2019 загальна виплата за зарплатою для 16 керівників «Нафтогазу» склала $13 млн. А недавно Вітренко опублікував декларацію й там вказав зарплату в «Нафтогазі» – 53 млн грн або трохи більше $2 млн. І виходить, що він заробив більше ніж директор Equinor», – написав Вернівський.

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    «Жалюгідні невдахи». Як відрізняються зарплати в «Нафтогазі» й компанії Норвегії
    «Жалюгідні невдахи». Як відрізняються зарплати в «Нафтогазі» й компанії Норвегії
    «Жалюгідні невдахи». Як відрізняються зарплати в «Нафтогазі» й компанії Норвегії

    За його словами, українським зарплатам можуть позаздрити й члени наглядової ради Equinor. Торік загальний фонд їхньої оплати праці склав $854 тис. А загальний розмір зарплати українській наглядовій раді – $1,3 млн.

    «Причому їхня наглядова рада складається з 13 людей. А наша тільки із 6 осіб. І це тільки дані за 2019 рік. Як ви розумієте, після підвищення на 50%, цифри будуть зовсім інші. А норвежці в порівнянні з нашими молодцями будуть жалюгідними невдахами», – додав Вернівський.

    Водночас експерт розповів, що в дрібніших нафтогазових компаніях Норвегії керівники отримують ще менше зарплату.

    Наприклад, друга за обсягом доходу компанія в Норвегії  – це Norsk Hydro. Її дохід становить $17 млрд, що майже вдвічі більше ніж у «Нафтогазі».

    За словами Вернівського, зарплата директора становить максимум 1 млн 123 тис дол. Проте за фактом директор заробив менше – всього $950 тис.

    «І хочу сказати, що це зарплата директора – найбільш високооплачуваного менеджера компанії. У решти зарплата менша вдвічі чи втричі. Зарплати в наглядої ради ще скромніші. У середньому – $60 тис. на рік. У голови наглядової ради трохи більше – $96 тис. Не $200 тис., як у наших, а всього 60 тис. І це в компанії, що вдвічі більша за «Нафтогаз», – сказав він. 

    Нагадаємо, НАК «Нафтогаз України» встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів у січні 2021 року на рівні 7,22 грн/м2 з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки). Таким чином вартість газу з наступного місяця зросте на 14% в порівнянні з груднем поточного року (6,33 грн).

    Теги: нафтопродукти Нафтогаз України зарплата Норвегія
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