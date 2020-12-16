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    Думки вголос

    Збитковий «Нафтогаз» виплатив 170 млн грн премії ексменеджеру

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Вітренко добре зарекомендував себе в&nbsp;&laquo;Нафтогазі&raquo; - Збитковий «Нафтогаз» виплатив 170 млн грн премії ексменеджеру
    Вітренко добре зарекомендував себе в «Нафтогазі»

    За результатами 9 місяців 2020 го року «Нафтогаз» показав збитковість

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    Юрий Витренко получил сегодня 170 миллионов гривен премии от государственной компании «НАК «Нафтогаз» в нарушение постановления Кабмина №141 – а завтра Верховная Рада будет голосовать за его назначение первым вице-премьером правительства

    От абсурда и аморальности этой истории можно потерять дар речи. Завтра на голосование в ВР на пост первого вице-премьер-министра - министра энергетики будет выдвинут Юрий Витренко. Как известно, Юрий Витренко подал иск к НАК Нафтогаз о невыплате ему премии за получение Нафтогазом прибыли от победы в Стокгольмском арбитраже.

    Витренко хорошо зарекомендовал себя в Нафтогазе, победа над Нафтогазом принесла Украине огромную прибыль, он  имеет право выдвигать требования, ведь сам глава НАК Коболев  получил еще большую премию, напомню. Однако налицо конфликт интересов - на пост первого замглавы Кабмина назначается человек, который требует от государства крупную сумму денег, но судебный спор не окончен, и Кабмин, куда он назначается, запретил выплату высоких премий. 

    Постановление Кабмина № 141 ограничивает размеры выплат сотрудникам госкомпаний в связи с борьбой с коронавирусом, и это постановление действующее.

    Вчера на заседании фракции Слуга народа председатель ВР Дмитрий Разумков на встрече с Витренко задал вопросы: «Насколько морально выглядит ваш иск к госкомпании НАК «Нафтогаз» когда в бюджете колоссальный дефицит, не выплачиваются жизненно важные обязательства?   Не будет ли у вас конфликта интересов? И будете ли вы повышать коммунальные тарифы после такой премии?» Однако Витренко заявил, что от иска не откажется, считает, что деньги ему положены по договору, и что он их собирается вложить в облигации внутреннего госзайма. О повышении тарифов прямого ответа не дал.

    По данным источников Цензор.Нет в НАК Нафтогаз, сегодня достигнута договоренность в Кабмине о выплате Витренко из бюджета НАК «Нафтогаз» 170 миллионов гривен - накануне голосования в парламенте! По нашим данным, деньги  поступили на счет.

    Сумма иска Витренко изначально была 94 миллиона гривен, каков механизм формирования суммы, почему речь идет про 170 миллионов, пока неизвестно. Однако источники в Ощадбанке подтверждают совершение транзакции. 

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    Збитковий «Нафтогаз» виплатив 170 млн грн премії ексменеджеру
    Збитковий «Нафтогаз» виплатив 170 млн грн премії ексменеджеру
    Збитковий «Нафтогаз» виплатив 170 млн грн премії ексменеджеру

    Да, подчеркиваю, Витренко имеет право требования по своим трудовым отношениям с НАК, и другие менеджеры НАК свои преммии получили во главе с Коболевым. Однако сейчас премия - это вопрос судебного спора. Возможно, Витренко может претендовать на эту сумму, а возможно даже на большую, возможно, на меньшую.

    Но осуществление должностными лицами выплат из госкомпании  без решения суда, по решению других должностных лиц, имеющих отношения с Витренко,  может само по себе стать коррупционным преступлением.

    Напомню, по результатам 9 месяцев 2020-го года Нафтогаз показал убыток в 17 миллиардов гривен.

    В связи с кризисом и секвестром бюджета, Кабмин 5 февраля 2020  принял постановление №141 об ограничении выплат премий руководителям госпредприятий. И это постановление действует для всех субъектов.

    Как же такая выплата со счетов глубоко убыточной компании стала возможной?

    Оказывается, кандидатуру Витренко на этот пост продвигают президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, и именно они пролоббировали в Кабмине и Нафтогазе премию для Витренко. Витренко поставил условием своего назначения урегулирования своего судебного спора с НАК до момента голосования. У Витренко острейший персональный конфликт с главой НАК Нафтогаз Андреем Коболевым. И понятно, что сам по себе Коболев такое решение бы не принял. Но на него оказали давление, и решение принято совместно с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

    К слову, 2 декабря Кабмин принял постановление № 1198 о запрете на период действия карантина любой предварительной оплаты государственными организациями товаров, работ и услуг не связанных непосредственно с борьбой с коронавирусом. Остановлены многие важнейшие программы, включая разработку и закупку боевой техники по программам Минобороны.

    А вот на программу назначения нужного чиновника у правительства деньги есть.

    Давайте называть вещи своими именами - в таких критических условиях выплаты Витренко  премии под давлением высокопоставленных руководителей - это просто взятка за лояльность за счет госбюджета. НАК Нафтогаз заставили выплатить сумму без всякого суда, которая могла бы быть и меньшей.

    Если Юрий Витренко хочет занять место первого- вице-премьера, он обязан отказаться от иска к НАК Нафтогаз, а деньги вернуть в бюджет.

    Если Юрий Витренко хочет продолжить судебные разбирательства, которые, вполне вероятно, подтвердят  обоснованность его претензий даже на большую сумму - он не имеет права занимать какую-либо государственную должность, а должен продолжать судебный процесс как частное лицо. Скорее всего, он суд выиграет  и без звонков с Банковой.

    Но если президент Зеленский, глава ОП Ермак, премьер Шмыгаль и глава Нафтогаза Коболев хотят премировать своих сотрудников в нарушение постановления Кабмина №141,   они обязаны это делать  не за счет тех граждан, которым тяжело платить тарифы, а из своих карманов. И ждем видео, чудесного, с улыбкой, можно сразу и от президента и от премьера, за свои решения надо отвечать.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Кабмін Володимир Зеленський Юрій Вітренко Дмитро Разумков Андрій Єрмак
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