Збитковий «Нафтогаз» виплатив 170 млн грн премії ексменеджеру

За результатами 9 місяців 2020 го року «Нафтогаз» показав збитковість

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Юрий Витренко получил сегодня 170 миллионов гривен премии от государственной компании «НАК «Нафтогаз» в нарушение постановления Кабмина №141 – а завтра Верховная Рада будет голосовать за его назначение первым вице-премьером правительства

От абсурда и аморальности этой истории можно потерять дар речи. Завтра на голосование в ВР на пост первого вице-премьер-министра - министра энергетики будет выдвинут Юрий Витренко. Как известно, Юрий Витренко подал иск к НАК Нафтогаз о невыплате ему премии за получение Нафтогазом прибыли от победы в Стокгольмском арбитраже.

Витренко хорошо зарекомендовал себя в Нафтогазе, победа над Нафтогазом принесла Украине огромную прибыль, он имеет право выдвигать требования, ведь сам глава НАК Коболев получил еще большую премию, напомню. Однако налицо конфликт интересов - на пост первого замглавы Кабмина назначается человек, который требует от государства крупную сумму денег, но судебный спор не окончен, и Кабмин, куда он назначается, запретил выплату высоких премий.

Постановление Кабмина № 141 ограничивает размеры выплат сотрудникам госкомпаний в связи с борьбой с коронавирусом, и это постановление действующее.

Вчера на заседании фракции Слуга народа председатель ВР Дмитрий Разумков на встрече с Витренко задал вопросы: «Насколько морально выглядит ваш иск к госкомпании НАК «Нафтогаз» когда в бюджете колоссальный дефицит, не выплачиваются жизненно важные обязательства? Не будет ли у вас конфликта интересов? И будете ли вы повышать коммунальные тарифы после такой премии?» Однако Витренко заявил, что от иска не откажется, считает, что деньги ему положены по договору, и что он их собирается вложить в облигации внутреннего госзайма. О повышении тарифов прямого ответа не дал.

По данным источников Цензор.Нет в НАК Нафтогаз, сегодня достигнута договоренность в Кабмине о выплате Витренко из бюджета НАК «Нафтогаз» 170 миллионов гривен - накануне голосования в парламенте! По нашим данным, деньги поступили на счет.

Сумма иска Витренко изначально была 94 миллиона гривен, каков механизм формирования суммы, почему речь идет про 170 миллионов, пока неизвестно. Однако источники в Ощадбанке подтверждают совершение транзакции.

Да, подчеркиваю, Витренко имеет право требования по своим трудовым отношениям с НАК, и другие менеджеры НАК свои преммии получили во главе с Коболевым. Однако сейчас премия - это вопрос судебного спора. Возможно, Витренко может претендовать на эту сумму, а возможно даже на большую, возможно, на меньшую.

Но осуществление должностными лицами выплат из госкомпании без решения суда, по решению других должностных лиц, имеющих отношения с Витренко, может само по себе стать коррупционным преступлением.

Напомню, по результатам 9 месяцев 2020-го года Нафтогаз показал убыток в 17 миллиардов гривен.

В связи с кризисом и секвестром бюджета, Кабмин 5 февраля 2020 принял постановление №141 об ограничении выплат премий руководителям госпредприятий. И это постановление действует для всех субъектов.

Как же такая выплата со счетов глубоко убыточной компании стала возможной?

Оказывается, кандидатуру Витренко на этот пост продвигают президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, и именно они пролоббировали в Кабмине и Нафтогазе премию для Витренко. Витренко поставил условием своего назначения урегулирования своего судебного спора с НАК до момента голосования. У Витренко острейший персональный конфликт с главой НАК Нафтогаз Андреем Коболевым. И понятно, что сам по себе Коболев такое решение бы не принял. Но на него оказали давление, и решение принято совместно с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

К слову, 2 декабря Кабмин принял постановление № 1198 о запрете на период действия карантина любой предварительной оплаты государственными организациями товаров, работ и услуг не связанных непосредственно с борьбой с коронавирусом. Остановлены многие важнейшие программы, включая разработку и закупку боевой техники по программам Минобороны.

А вот на программу назначения нужного чиновника у правительства деньги есть.

Давайте называть вещи своими именами - в таких критических условиях выплаты Витренко премии под давлением высокопоставленных руководителей - это просто взятка за лояльность за счет госбюджета. НАК Нафтогаз заставили выплатить сумму без всякого суда, которая могла бы быть и меньшей.

Если Юрий Витренко хочет занять место первого- вице-премьера, он обязан отказаться от иска к НАК Нафтогаз, а деньги вернуть в бюджет.

Если Юрий Витренко хочет продолжить судебные разбирательства, которые, вполне вероятно, подтвердят обоснованность его претензий даже на большую сумму - он не имеет права занимать какую-либо государственную должность, а должен продолжать судебный процесс как частное лицо. Скорее всего, он суд выиграет и без звонков с Банковой.

Но если президент Зеленский, глава ОП Ермак, премьер Шмыгаль и глава Нафтогаза Коболев хотят премировать своих сотрудников в нарушение постановления Кабмина №141, они обязаны это делать не за счет тех граждан, которым тяжело платить тарифы, а из своих карманов. И ждем видео, чудесного, с улыбкой, можно сразу и от президента и от премьера, за свои решения надо отвечать.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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