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    «Нафтогаз» підвищив ціну на газ для населення

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    &laquo;Нафтогаз&raquo; встановив ціну на природний газ для побутових клієнтів у січні 2021 року на рівні 7,22 грн/м<sup>2</sup> - «Нафтогаз» підвищив ціну на газ для населення
    «Нафтогаз» встановив ціну на природний газ для побутових клієнтів у січні 2021 року на рівні 7,22 грн/м2

    Вартість газу з наступного місяця зросте на 14% в порівнянні з груднем поточного року

    НАК «Нафтогаз України» встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів у січні 2021 року на рівні 7,22 грн/м2 з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки).

    Про це повідомляється на сайті компанії.

    Таким чином вартість газу з наступного місяця зросте на 14% в порівнянні з груднем поточного року (6,33 грн).

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    «Зміни цін на газ у січні обумовлені, в першу чергу, сезонним фактором та збільшенням оптової ціни на блакитне паливо. Разом із тим ГК «Нафтогаз України», починаючи з серпня, пропонує своїм клієнтам газ за одними з найнижчих цін серед постачальників», – заявили у компанії.

    Раніше цього тижня «Нафтогаз» підвищив ціну на газ для теплокомуненерго

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    Теги: енергетика газ тарифи Нафтогаз України комуналка ціни населення
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