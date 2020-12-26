«Нафтогаз» підвищив ціну на газ для населення

«Нафтогаз» встановив ціну на природний газ для побутових клієнтів у січні 2021 року на рівні 7,22 грн/м 2

Вартість газу з наступного місяця зросте на 14% в порівнянні з груднем поточного року

НАК «Нафтогаз України» встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів у січні 2021 року на рівні 7,22 грн/м2 з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки).

Про це повідомляється на сайті компанії.

Таким чином вартість газу з наступного місяця зросте на 14% в порівнянні з груднем поточного року (6,33 грн).

«Зміни цін на газ у січні обумовлені, в першу чергу, сезонним фактором та збільшенням оптової ціни на блакитне паливо. Разом із тим ГК «Нафтогаз України», починаючи з серпня, пропонує своїм клієнтам газ за одними з найнижчих цін серед постачальників», – заявили у компанії.

Раніше цього тижня «Нафтогаз» підвищив ціну на газ для теплокомуненерго.