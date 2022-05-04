Президент відреагував на вечірні обстріли: Росія показує своє безсилля
Увечері українські міста стали мішенями для російських ракетних ударів
Президент Володимир Зеленський вважає, що чисельні ракетні удари Росії по різних українських містах у вівторок свідчать про її безсилля перемогти Україну. Про це Зеленський заявив у вечірньому відеозверенні.
«Очевидно, російські військові сьогодні вкрай нервово відреагували на наші успіхи. Різні українські міста знову стали мішенями для російських ракет, російських ударів: Львів, Вінниця, Київська та Дніпропетровська області, Одеса, Харківщина. Такий масштабний обстріл свідчить не про те, що у РФ якась Військова мета. Завдати удару по Закарпаттю, що це може дати Росії? Вони намагаються вимістити своє безсилля, тому що Україна їм не під силу», – заявив президент.
Водночас Зеленський додав, що Росії поки що по силах спалити дитячі атракціони в харківському парку Горького або зруйнувати міст або склад із зерном чи житловий будинок з людьми.
«Чим більше таких ударів, тим далі Росія від цивілізації, від того, що називається цивілізованістю», – сказав він.
Увечері 3 травня російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України. Раніше «Укрзалізниця» попереджала про затримку низки потягів через обстріли Росії.
Як повідомлялося, 3 травня ввечері у Львові прогриміли вибухи.
Також увечері сьогодні лунали вибухи у Вінниці та Дніпрі. Перед цим повітряна тривога оголошена практично на всій території України.
Ворог здійснив черговий ракетний удар по кільком регіонам України. На південному напрямі, це, зокрема Одещина і Кіровоградщина.