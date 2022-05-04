Президент відреагував на вечірні обстріли: Росія показує своє безсилля

Зеленський про вечірні обстріли: чим більше таких ударів, тим далі Росія від цивілізації

Увечері українські міста стали мішенями для російських ракетних ударів

Президент Володимир Зеленський вважає, що чисельні ракетні удари Росії по різних українських містах у вівторок свідчать про її безсилля перемогти Україну. Про це Зеленський заявив у вечірньому відеозверенні.

«Очевидно, російські військові сьогодні вкрай нервово відреагували на наші успіхи. Різні українські міста знову стали мішенями для російських ракет, російських ударів: Львів, Вінниця, Київська та Дніпропетровська області, Одеса, Харківщина. Такий масштабний обстріл свідчить не про те, що у РФ якась Військова мета. Завдати удару по Закарпаттю, що це може дати Росії? Вони намагаються вимістити своє безсилля, тому що Україна їм не під силу», – заявив президент.

Водночас Зеленський додав, що Росії поки що по силах спалити дитячі атракціони в харківському парку Горького або зруйнувати міст або склад із зерном чи житловий будинок з людьми.

«Чим більше таких ударів, тим далі Росія від цивілізації, від того, що називається цивілізованістю», – сказав він.

Увечері 3 травня російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України. Раніше «Укрзалізниця» попереджала про затримку низки потягів через обстріли Росії.

Як повідомлялося, 3 травня ввечері у Львові прогриміли вибухи.

Також увечері сьогодні лунали вибухи у Вінниці та Дніпрі. Перед цим повітряна тривога оголошена практично на всій території України.

Ворог здійснив черговий ракетний удар по кільком регіонам України. На південному напрямі, це, зокрема Одещина і Кіровоградщина.