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    Президент відреагував на вечірні обстріли: Росія показує своє безсилля

    Зеленський про вечірні обстріли: чим більше таких ударів, тим далі Росія від цивілізації - Президент відреагував на вечірні обстріли: Росія показує своє безсилля
    Зеленський про вечірні обстріли: чим більше таких ударів, тим далі Росія від цивілізації
    фото: Офіс президента

    Увечері українські міста стали мішенями для російських ракетних ударів

    Президент Володимир Зеленський вважає, що чисельні ракетні удари Росії по різних українських містах у вівторок свідчать про її безсилля перемогти Україну. Про це Зеленський заявив у вечірньому відеозверенні.

    «Очевидно, російські військові сьогодні вкрай нервово відреагували на наші успіхи. Різні українські міста знову стали мішенями для російських ракет, російських ударів: Львів, Вінниця, Київська та Дніпропетровська області, Одеса, Харківщина. Такий масштабний обстріл свідчить не про те, що у РФ якась Військова мета. Завдати удару по Закарпаттю, що це може дати Росії? Вони намагаються вимістити своє безсилля, тому що Україна їм не під силу», – заявив президент.

    Водночас Зеленський додав, що Росії поки що по силах спалити дитячі атракціони в харківському парку Горького або зруйнувати міст або склад із зерном чи житловий будинок з людьми.

    «Чим більше таких ударів, тим далі Росія від цивілізації, від того, що називається цивілізованістю», – сказав він.

    Увечері 3 травня російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України. Раніше «Укрзалізниця» попереджала про затримку низки потягів через обстріли Росії.

    Як повідомлялося, 3 травня ввечері у Львові прогриміли вибухи.

    Також увечері сьогодні лунали вибухи у Вінниці та Дніпрі. Перед цим повітряна тривога оголошена практично на всій території України.

    Ворог здійснив черговий ракетний удар по кільком регіонам України. На південному напрямі, це, зокрема Одещина і Кіровоградщина.

    Теги: росія окупанти Одеса війна Укрзалізниця обстріл військові Володимир Зеленський Україна Кіровоградщина окупація #stoprussia
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    Президент відреагував на вечірні обстріли: Росія показує своє безсилля