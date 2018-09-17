  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Жертвами потужної повені у Нігерії стали більше сотні людей

    • Розсилка
    <p>Наслідки повені у Нігерії</p> - Жертвами потужної повені у Нігерії стали більше сотні людей
    Фото: AP

    Наслідки повені у Нігерії

    Влада заявила про ймовірність запровадження надзвичайного стану

    У Нігерії в результаті потужної повені, яка зачепила щонайменше 11 штатів, загинуло понад 100 людей.

    Про це у понеділок, 17 вересня, повідомило ВВС з посиланням на дані Національного агенства з надзвичайних ситуацій країни.

    Як зазначається, найгострішою ситуація є в штаті Нігер. Тут від повеней вже загинуло 40 громадян. Тисячі людей також покинули свої домівки в центрі і на півдні Нігерії.

    Але найбільш постраждалими є сільські райони. Тут повінь затопила посіви продовольчих культур, а також будинки та дороги. 

    Влада заявила про ймовірність запровадження надзвичайного стану у разі, якщо дощі не припиняться найближчим часом. 

    Довготривалі зливи в Нігерії спричинили потужну повінь: з берегів вийшли дві найбільші річки країни - Нігер і Бенуе.

    Раніше повідомлялося, що на Китай обрушився смертоносний тайфун.

    Читайте також
    стихійні лиха смерть Африка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ