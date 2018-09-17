Жертвами потужної повені у Нігерії стали більше сотні людей



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Фото: AP Наслідки повені у Нігерії

Влада заявила про ймовірність запровадження надзвичайного стану

У Нігерії в результаті потужної повені, яка зачепила щонайменше 11 штатів, загинуло понад 100 людей.

Про це у понеділок, 17 вересня, повідомило ВВС з посиланням на дані Національного агенства з надзвичайних ситуацій країни.

Як зазначається, найгострішою ситуація є в штаті Нігер. Тут від повеней вже загинуло 40 громадян. Тисячі людей також покинули свої домівки в центрі і на півдні Нігерії.

Але найбільш постраждалими є сільські райони. Тут повінь затопила посіви продовольчих культур, а також будинки та дороги.

Влада заявила про ймовірність запровадження надзвичайного стану у разі, якщо дощі не припиняться найближчим часом.

Довготривалі зливи в Нігерії спричинили потужну повінь: з берегів вийшли дві найбільші річки країни - Нігер і Бенуе.

Раніше повідомлялося, що на Китай обрушився смертоносний тайфун.