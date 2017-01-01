Смертельна небезпека: у В'єтнамі через тайфун евакуюють мільйон людей

На Філіппінах все ще розшукують близько сотні людей, які зникли внаслідок «візиту» Тембіна

На півдні В'єтнаму, де має пройти руйнівний тайфун Тембін, будуть евакуйовані близько мільйона людей. Як повідомляє ВВС, більше 70 тисяч людей вже вивезли з низинних районів. [READ_MORE] Стихія прийшла з Південно-Китайського моря. На Філіппінах жертвами негоди стали щонайменше 230 людей, 75 тисяч залишились без домівок. 100 людей ще



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Філіппінах все ще розшукують близько сотні людей, які зникли внаслідок «візиту» Тембіна

На півдні В'єтнаму, де має пройти руйнівний тайфун Тембін, будуть евакуйовані близько мільйона людей. Як повідомляє ВВС, більше 70 тисяч людей вже вивезли з низинних районів.

Стихія прийшла з Південно-Китайського моря. На Філіппінах жертвами негоди стали щонайменше 230 людей, 75 тисяч залишились без домівок. 100 людей ще розшукують.

На острові Мінданао зруйновані або заблоковані через зсуви ґрунту дороги і мости.

За необхідності у В'єтнамі збираються закривати нафтові вишки, рибацьким човнам забороняють виходити в море.