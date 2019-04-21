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    Жертвами терактів на Шрі-Ланці стали громадяни Британії, Нідерландів та КНР - ЗМІ

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    Серія терактів у Шрі-Ланці сталася 21 квітня&nbsp; - Жертвами терактів на Шрі-Ланці стали громадяни Британії, Нідерландів та КНР - ЗМІ
    Серія терактів у Шрі-Ланці сталася 21 квітня 

    Серед загиблих є щонайменше 27 іноземців

    Внаслідок низки вибухів на Шрі-Ланці загинули громадяни Великої Британії, Нідерландів та КНР.

    Про це пише New York Times. «Секретар Міністерства закордонних справ Равінатха Арясінья повідомив, що серед загиблих були 27 іноземців. За повідомленнями ЗМІ, серед жертв були британські, китайські та голландські громадяни», - йдеться у повідомленні.

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    Як зазначається, загальна кількість загиблих у результаті вибухів у Шрі-Ланці зросла до щонайменше 207 осіб, а число травмованих до 450.

    На Шрі-Ланці в неділю сталося вісім вибухів. Об'єктами атаки стали дорогі готелі в столиці країни Коломбо і її околицях, а також церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа. Останній вибух стався в передмісті Коломбо Дематагода і був здійснений смертником.

    Також у МЗС розповіли, куди звертатися українцям, які перебувають у Шрі-ЛанціУ відомстві рекомендують громадянам України в цій країні виявляти підвищену пильність, уважно стежити за новинами та рекомендаціями місцевих органів влади, уникати місць масового скупчення людей та уважно відстежувати подальший розвиток ситуації в країні.

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