Жертвами тропічного циклону на Мадагаскарі стали щонайменше 29 осіб

Тропічний циклон «Ава» пройшовся по Мадагаскару, вразивши в основному східне узбережжя острова

В результаті тропічного циклону, що накрив Мадагаскар в минулі вихідні, щонайменше 29 осіб загинули і ще троє отримали поранення. Про це повідомляє Reuters. «Циклон, який вдарив по східному Мадагаскару в минулі вихідні, вбив щонайменше 29 людей», - йдеться в повідомленні. Крім того, відомо про двох зниклих безвісти і трьох