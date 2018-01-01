Жертвами тропічного циклону на Мадагаскарі стали щонайменше 29 осіб
- Вчора, 23:57
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Тропічний циклон «Ава» пройшовся по Мадагаскару, вразивши в основному східне узбережжя острова
В результаті тропічного циклону, що накрив Мадагаскар в минулі вихідні, щонайменше 29 осіб загинули і ще троє отримали поранення.
Про це повідомляє Reuters.
«Циклон, який вдарив по східному Мадагаскару в минулі вихідні, вбив щонайменше 29 людей», - йдеться в повідомленні.
Крім того, відомо про двох зниклих безвісти і трьох поранених.
Тропічний циклон «Ава» пройшовся по Мадагаскару в п'ятницю і суботу, вразивши в основному східне узбережжя острова.
Більше 13 тисяч чоловік були евакуйовані.
Також близько 16 тисяч учнів були відсторонені від занять до четверга через повені та загрози зсувів.
Нагадаємо, в Іспанії через снігопади сотні автівок майже добу стояли у заторі.