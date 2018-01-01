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    Жертвами тропічного циклону на Мадагаскарі стали щонайменше 29 осіб

    Тропічний циклон «Ава» пройшовся по Мадагаскару, вразивши в основному східне узбережжя острова
    В результаті тропічного циклону, що накрив Мадагаскар в минулі вихідні, щонайменше 29 осіб загинули і ще троє отримали поранення. Про це повідомляє Reuters. «Циклон, який вдарив по східному Мадагаскару в минулі вихідні, вбив щонайменше 29 людей», - йдеться в повідомленні. Крім того, відомо про двох зниклих безвісти і трьох
    • Вчора, 23:57
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    Циклон на Мадагаскарі
    Циклон на Мадагаскарі

    Тропічний циклон «Ава» пройшовся по Мадагаскару, вразивши в основному східне узбережжя острова

    В результаті тропічного циклону, що накрив Мадагаскар в минулі вихідні, щонайменше 29 осіб загинули і ще троє отримали поранення.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Циклон, який вдарив по східному Мадагаскару в минулі вихідні, вбив щонайменше 29 людей», - йдеться в повідомленні.

    Крім того, відомо про двох зниклих безвісти і трьох поранених.

    Тропічний циклон «Ава» пройшовся по Мадагаскару в п'ятницю і суботу, вразивши в основному східне узбережжя острова.

    Більше 13 тисяч чоловік були евакуйовані.

    Також близько 16 тисяч учнів були відсторонені від занять до четверга через повені та загрози зсувів.

    Нагадаємо, в Іспанії через снігопади сотні автівок майже добу стояли у заторі.

    стихійні лиха
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