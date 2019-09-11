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    Жінка в Ірані спалила себе, бо її не пустили на стадіон

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    Жінка в Ірані спалила себе, бо її не пустили на стадіон

    Жінку звинувачували у появі на публіці без хіджабу

    У Тегерані, Іран, 29-річну Сахар Ходаярі спалила себе, коли її не пустили на стадіон, звинуватили в появі на публіці без хіджабу і призначили суд. Про це повідомляє Amnesty International в середу, 11 вересня.

    «Їй заборонили входити, коли охоронці стадіону виявили, що вона жінка», - сказано в заяві Amnesty.

    Ходаярі постала перед судом Тегерана минулого тижня, але тоді справу була відкладено. Вона облила себе бензином і підпалила. Жінка померла в понеділок, 9 вересня.

    Заборону на відвідування жінками спортивних стадіонів в Ірані було введено незабаром після ісламської революції 1979 року. Amnesty і Human Rights Watch закликали світовий футбольний керівний орган FIFA скасувати заборону.

    «Трагічний арешт Сахар, ув'язнення і спроба самогубства наголошують на необхідності припинення Іраном заборони на відвідування жінками спортивних змагань та нагальну необхідність для таких регулюючих органів, як FIFA, забезпечувати дотримання своїх власних правил в сфері прав людини», - йдеться в заяві HRW.

    Сахар страждала від біполярного розладу, і час, проведений у в'язниці, погіршив її стан, повідомила її сестра.

    арешт жінка стадіон
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