Житель Каліфорнії заразився чумою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Житель округу Ельдорадо, ймовірно, заразився після укусу блохи

Рідкісне, але потенційно смертельне бактеріальне захворювання найчастіше передається блохами, які заразилися від білок, бурундуків та інших диких гризунів

У штаті Каліфорнія (США) виявили зараження людини чумою, яку востаннє фіксували ще у 2015 році. Про це повідомляє Los Angeles Time.

Зазначається, що житель округу Ельдорадо, ймовірно, заразився після укусу блохи. У цьому районі з 2016 по 2019 рік були виявлені 20 гризунів-носіїв бацил чуми.

Як повідомляється, останні випадки інфікування чумою були зафіксовані в Каліфорнії у двох жителів округу Лос-Анджелес. Ймовірно, вони були заражені під час відвідування Йосемітського національного парку на кордоні зі штатом Невада. Обидва пацієнти одужали.

У липні нинішнього року випадок зараження бубонною чумою був зареєстрований в штаті Колорадо.

За даними Центрів з контролю над захворюваннями і профілактиці, з початку минулого століття в США було зареєстровано близько тисячі випадків захворювання на чуму.

Рідкісне, але потенційно смертельне бактеріальне захворювання найчастіше передається блохами, які заразилися від білок, бурундуків та інших диких гризунів.

Симптоми чуми включають жар, нудоту, слабкість і збільшення лімфатичних вузлів і зазвичай проявляються протягом двох тижнів після контакту з інфекцією. При ранньому виявленні чуму можна вилікувати.