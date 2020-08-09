У Китаї підтвердили другу смерть від бубонної чуми



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Територію, де мешкав померлий пацієнт, закрили на карантин

Влада Баян-Нур відправила на карантин сім осіб, що контактували із померлим

У місті Баян-Нур на півночі Китаю (автономний район Внутрішня Монголія) пацієнт з бубонною чумою помер від поліорганної недостатності.

Про це повідомляє CNBC з посиланням на державні ЗМІ Китаю.

У місті через загрозу поширення захворювання влада запровадила підвищений рівень реагування на епідеміологічну небезпеку, що діятиме до кінця 2020 року.

Влада Баян-Нур закрила територію, де мешкав померлий пацієнт, і відправила на карантин сім осіб, що контактували із померлим.

Зазначимо, що це вже друга смерть хворого на бубонного чуму, зафіксована з початку місяця в регіоні Внутрішня Монголія. 6 серпня адміністрація Внутрішньої Монголії повідомляла про смерть жителя міста Баотоу від чуми (знаходиться поблизу Баян-Нур).

Також влада китайського регіону Внутрішня Монголія закрила на в’їзд та виїзд село Суджі Сінкун після того, як там помер чоловік від бубонної чуми.

Як повідомлялося 5 липня, в автономному регіоні Внутрішня Монголія на півночі Китаю вперше зафіксували випадок захворювання на бубонну чуму. Захворювання виявили у скотаря з міста Байаннур.

Тоді ж в одній із провінцій Монголії зафіксували спалах бубонної чуми. Причина зараження – сире м'ясо бабака, яке їли хворі.

Центр вивчення зоонозних інфекцій ідентифікував, що хворі мали прямі контакти зі 146 людьми, непрямі – з більш ніж 500.

Чума - це зоонозна природно-осередкова бактеріальна інфекційна хвороба, що характеризується гарячкою, тяжкою інтоксикацією, геморагічним синдромом, серозно-геморагічним ураженням легень, лімфатичної системи з утворенням бубонів, нерідко - септичним перебігом і високою летальністю.

Чума здатна до швидкого епідемічного поширення, належить до групи інфекційних хвороб з багатьма механізмами передачі.

За даними ВООЗ, щороку від 1000 до 2000 людей заражається чумою.