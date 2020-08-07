У Китаї «закрили» село через бубонну чуму



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Після смерті хворого влада «закрила» село Суджі Сінкун, де мешкав чоловік, і наказала щоденно проводити дезінфекцію будинків

Чоловік помер в неділю, однак бубонну чуму йому підтвердили 6 серпня

Влада китайського регіону Внутрішня Монголія закрила на в’їзд та виїзд село Суджі Сінкун після того, як там помер чоловік від бубонної чуми. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що чоловік помер в неділю, однак діагноз йому підтвердили 6 серпня.

«Після смерті хворого влада «закрила» село Суджі Сінкун, де мешкав чоловік, і наказала щоденно проводити дезінфекцію будинків. На даний момент усі жителі села здали тест, результати були негативні», - йдеться у повідомленні.

Видання наголошує, що це вже другий випадок - і перша смерть - бубонної чуми, яку Китай підтвердив цього року. Попередній випадок був виявлений у липні в Баяннурі, іншому населеному пункті Внутрішньої Монголії.

Як повідомлялося 5 липня, в автономному регіоні Внутрішня Монголія на півночі Китаю вперше зафіксували випадок захворювання на бубонну чуму. Захворювання виявили у скотаря з міста Байаннур. Тоді ж в одній із провінцій Монголії зафіксували спалах бубонної чуми. Причина зараження – сире м'ясо бабака, яке їли хворі.

Центр вивчення зоонозних інфекцій ідентифікував, що хворі мали прямі контакти зі 146 людьми, непрямі – з більш ніж 500.