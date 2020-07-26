У Монголії спалах бубонної чуми. В одному з регіонів ввели безстроковий карантин



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У Монголії введено карантин через чуму

Хворий на бубонну чуму мав прямий контакт з дев’ятьма особами

В районі Уліастай провінції Завхан на заході Монголії влада ввела безстроковий карантин після того, як у одного з місцевих жителів запідозрили бубонну чуму. Про це в неділю, 26 липня, повідомляє РІА Новини.

Симптоми інфекції виявили у 39-річного чоловіка: він скаржився на високу температуру, біль у м’язах і головний біль. При цьому відомо, що тиждень тому він разом з сім’єю вживав м’ясо бабака – ці тварини часто є переносниками бубонної чуми.

В даний час імовірний інфікований ізольований в місцевій лікарні. Ще мінімум дев’ять осіб, з якими він контактував, зобов’язали дотримуватися режиму самоізоляції.

14 липня в Монголії була зафіксована смерть в результаті зараження бубонною чумою. Відомо, що померлий пацієнт – 15-річний підліток з південно-західної частини країни. Він помер по дорозі в лікарню. Відзначається, що за кілька днів до цього підліток разом з друзями їв страву з м’яса монгольського бабака – відомого переносника сезонної чуми. Також бубонну чуму підтвердили у скотарів в місті Баян-Нур Внутрішньої Монголії (Китай). 17 липня стало відомо, що випадок бубонної чуми зафіксований у жителя американського штату Колорадо.

Бубонна чума – це бактеріальне захворювання, яке передається блохами, що живуть на диких гризунах, таких як бабаки, а також після безпосереднього контакту з інфікованими тканинами хворих і повітряно-крапельним шляхом. Інкубаційний період перед розвитком симптомів складає 1-7 днів. Чума призводить до смерті у 30–60% випадків. Зараз, за умови своєчасної діагностики, ця хвороба успішно лікується антибіотиками.

Нагадаємо, 8 липня у пастуха з китайського регіону Внутрішня Монголія підтвердили бубонну чуму. Раніше хворобу виявили у двох людей із Монголії. Утім Всесвітня організація охорони здоров’я стверджує, що ситуація під контролем, і про епідемію бубонної чуми не йдеться.

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