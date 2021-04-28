Житель Кіровоградщини щодня продавав до 10 кг пороху

СБУ прийшла з обшуком до мешканця Олександрії, що у Кіровоградській області

Чоловік продавав порох через інтернет та відправляв його поштою

Служба безпеки України відрапортувала, що викрила новий канал незаконного збуту вибухових речовин – мешканець Кіровоградщини постачав своїм «клієнтам» до 10 кг пороху у день.

Як йдеться у повідомленні СБУ, з нелегального бізнесу ділок одержував «прибуток» у мільйони гривень.

За даними слідства, протиправну діяльність організував мешканець Олександрії Кіровоградської області.

«Ділок продавав оптові партії пороху іноземного виробництва у різні регіони країни. Для пошуку клієнтів він використовував спеціалізовані інтернет-платформи і переправляв товар замовникам через сервіси поштового зв’язку. Гроші за продаж вибухової речовини зловмисник одержував на банківську картку», – повідомляє СБУ.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили у підозрюваного:

понад 100 кг іноземної вибухової речовини;

реактивну протитанкову гранату;

декілька одиниць вогнепальної зброї, у тому числі автомат Калашникова, пістолет-кулемет Шпагіна та пістолет ТТ;

майже 2 тис. набоїв різного калібру.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Перевіряється інформація щодо використання цього пороху для підпільного виробництва боєприпасів.

У межах кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення, насамперед джерел надходження пороху із-за кордону.