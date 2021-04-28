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    Житель Кіровоградщини щодня продавав до 10 кг пороху

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    СБУ прийшла з обшуком до мешканця Олександрії, що у Кіровоградській області&nbsp; - Житель Кіровоградщини щодня продавав до 10 кг пороху
    СБУ прийшла з обшуком до мешканця Олександрії, що у Кіровоградській області 
    Фото: СБУ

    Чоловік продавав порох через інтернет та відправляв його поштою

    Служба безпеки України відрапортувала, що викрила новий канал незаконного збуту вибухових речовин – мешканець Кіровоградщини постачав своїм «клієнтам» до 10 кг пороху у день.

    Як йдеться у повідомленні СБУ, з нелегального бізнесу ділок одержував «прибуток» у мільйони гривень.

    За даними слідства, протиправну діяльність організував мешканець Олександрії Кіровоградської області.

    «Ділок продавав оптові партії пороху іноземного виробництва у різні регіони країни. Для пошуку клієнтів він використовував спеціалізовані інтернет-платформи і переправляв товар замовникам через сервіси поштового зв’язку. Гроші за продаж вибухової речовини зловмисник одержував на банківську картку», – повідомляє СБУ.

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    Житель Кіровоградщини щодня продавав до 10 кг пороху
    Житель Кіровоградщини щодня продавав до 10 кг пороху
    Житель Кіровоградщини щодня продавав до 10 кг пороху
    Житель Кіровоградщини щодня продавав до 10 кг пороху
    Житель Кіровоградщини щодня продавав до 10 кг пороху
    Житель Кіровоградщини щодня продавав до 10 кг пороху

    Під час слідчих дій правоохоронці виявили у підозрюваного:

    • понад 100 кг іноземної вибухової речовини;
    • реактивну протитанкову гранату;
    • декілька одиниць вогнепальної зброї, у тому числі автомат Калашникова, пістолет-кулемет Шпагіна та пістолет ТТ;
    • майже 2 тис. набоїв різного калібру.

    Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

    Перевіряється інформація щодо використання цього пороху для підпільного виробництва боєприпасів.

    У межах кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення, насамперед джерел надходження пороху із-за кордону.

    Теги: обшук СБУ зброя Кіровоградщина озброєння
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