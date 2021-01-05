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    Українець незаконно перевозив із Росії півтисячі олов'яних солдатиків

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    Ціна однієї фігурки становить 1,5 тис. грн - Українець незаконно перевозив із Росії півтисячі олов'яних солдатиків
    Ціна однієї фігурки становить 1,5 тис. грн
    Фото: ДПСУ

    За попередньою оцінкою усі знайдені фігурки коштують понад 700 тис. грн

    У пункті пропуску «Сеньківка» на Чернігівщині співробітники Державної прикордонної служби України затримали 45-річного українця, який перевозив у вантажному автомобілі колекцію військово-історичних мініатюр із Росії.

    «45-річний громадянин України, повертаючись з Росії в Україну вантажним автомобілем DAF, вирішив підзаробити та провезти металеві фігурки воїнів різних епох. У кабіні водія правоохоронці Чернігівського прикордонного загону виявили 474 фігурки олов'яних солдатиків та колекційні історичні фігурки виробництва московської студії», - повідомляє пресслужба відомства у вівторок.

    Зазначено, що ціна однієї фігурки становить 1,5 тис. грн. За попередньою оцінкою, усі виявлені фігурки коштують понад 700 тис. грн.

    За словами чоловіка, товар йому запропонував перевезти через кордон за винагороду громадянин Росії з метою подальшого продажу поціновувачам історичної та військової мініатюри в Україні.

     

    Теги: прикордонники Росія історія контрабанда українці розкіш кордон
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