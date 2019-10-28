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    Жителі Донеччини поскаржились Гончаруку на життя без землі і банкоматів

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    Прем&rsquo;єр-міністр України Олексій Гончарук 28 жовтня поспілкувався з мешканцями прифронтової зони на Донбасі&nbsp; - Жителі Донеччини поскаржились Гончаруку на життя без землі і банкоматів
    Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук 28 жовтня поспілкувався з мешканцями прифронтової зони на Донбасі 

    Глава уряду каже, що жителі Миколаївки не можуть використовувати сотні гектарів своєї землі

    Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук відвідав село Миколаївку Донецької області та поспілкувався із місцевими жителями.

    Про це він зазначив у Facebook.

    «На лінії розмежування проблеми людей особливо гострі. Переконався у цьому сьогодні в селі Миколаївка Донецької області. З 2014 року нормальне життя тут фактично зупинилось — молодь майже виїхала, залишились самі пенсіонери», - зазначив глава уряду.

    За його словами, у селі немає відділень банків та банкоматів. «Укрпошта» працює чотири дні на тиждень. З двох шкіл залишилась лише одна. Найближча лікарня — районна, у 22 км від села.

    Окрім того, прем’єр-міністрові розповіли про те, що до 2014 року одним із джерел доходів села була земля. Тепер, за словами Гончарука, люди тут не можуть використовувати сотні гектарів своєї землі. Частина в зоні ведення бойових дій, частина — там, де розведення військ. Люди позбавлені можливості заробляти на своїй землі, крім того, ще й змушені платити податки.

    «Проблеми людей я вислухав, тепер разом з міністрами будемо їх вирішувати. Почнемо з села Миколаївка», - пообіцяв глава уряду.

    пенсіонери податки земля
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