Жителі Донеччини поскаржились Гончаруку на життя без землі і банкоматів



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Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук 28 жовтня поспілкувався з мешканцями прифронтової зони на Донбасі

Глава уряду каже, що жителі Миколаївки не можуть використовувати сотні гектарів своєї землі

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук відвідав село Миколаївку Донецької області та поспілкувався із місцевими жителями.

Про це він зазначив у Facebook.

«На лінії розмежування проблеми людей особливо гострі. Переконався у цьому сьогодні в селі Миколаївка Донецької області. З 2014 року нормальне життя тут фактично зупинилось — молодь майже виїхала, залишились самі пенсіонери», - зазначив глава уряду.

За його словами, у селі немає відділень банків та банкоматів. «Укрпошта» працює чотири дні на тиждень. З двох шкіл залишилась лише одна. Найближча лікарня — районна, у 22 км від села.

Окрім того, прем’єр-міністрові розповіли про те, що до 2014 року одним із джерел доходів села була земля. Тепер, за словами Гончарука, люди тут не можуть використовувати сотні гектарів своєї землі. Частина в зоні ведення бойових дій, частина — там, де розведення військ. Люди позбавлені можливості заробляти на своїй землі, крім того, ще й змушені платити податки.

«Проблеми людей я вислухав, тепер разом з міністрами будемо їх вирішувати. Почнемо з села Миколаївка», - пообіцяв глава уряду.