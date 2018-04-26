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    Жителі Південної Кореї масово спостерігатимуть за Міжкорейським самітом

    Зустріч Мун Чже-іна і Кім Чен Ина буде третім самітом на найвищому рівні за всю історію
    Студенти Республіки Корея отримають офіційне звільнення від занять в п’ятницю для того, щоб мати можливість спостерігати за першим за довгий час самітом між лідерами. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Республіки Корея і КНДР. В Сеулі для цього будуть встановлені величезні монітори на вулицях. Подібні плани мають і
    • 26 Квiтня, 16:08
    • Розсилка
    <span>Світ очікує на третій міжкорейський саміт</span>
    Світ очікує на третій міжкорейський саміт

    Зустріч Мун Чже-іна і Кім Чен Ина буде третім самітом на найвищому рівні за всю історію

    Студенти Республіки Корея отримають офіційне звільнення від занять в п’ятницю для того, щоб мати можливість спостерігати за першим за довгий час самітом між лідерами. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Республіки Корея і КНДР. В Сеулі для цього будуть встановлені величезні монітори на вулицях. Подібні плани мають і більшість жителів Південної Кореї. Дирекція багатьох шкіл вважає, що Міжкорейський саміт є важливою подією в житті країни, коли діти отримають живий урок з питаннь об’єднання.

    Саміт за участю Мун Чже-іна і Кім Чен Ина буде третьою в історію зустріччю лідерів двох Корей. 

     

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