Жителі Південної Кореї масово спостерігатимуть за Міжкорейським самітом
- 26 Квiтня, 16:08
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Світ очікує на третій міжкорейський саміт
Зустріч Мун Чже-іна і Кім Чен Ина буде третім самітом на найвищому рівні за всю історію
Студенти Республіки Корея отримають офіційне звільнення від занять в п’ятницю для того, щоб мати можливість спостерігати за першим за довгий час самітом між лідерами. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Республіки Корея і КНДР. В Сеулі для цього будуть встановлені величезні монітори на вулицях. Подібні плани мають і більшість жителів Південної Кореї. Дирекція багатьох шкіл вважає, що Міжкорейський саміт є важливою подією в житті країни, коли діти отримають живий урок з питаннь об’єднання.
Саміт за участю Мун Чже-іна і Кім Чен Ина буде третьою в історію зустріччю лідерів двох Корей.