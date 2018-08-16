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    Жителі Прикарпаття другий день блокують дорогу: вимагають її ремонту

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    Жителі Прикарпаття другий день блокують дорогу: вимагають її ремонту

    Люди пропускають тільки швидкі і машини з немовлятами

    Жителі Болехова на Прикарпатті перекрили рух автотранспорту на дорозі національного значення Н-10 з вимогою відремонтувати дорогу. Про це в четвер, 16 серпня, пише Фіртка.

    Люди кажуть, що рухатися через місто неможливо навіть на швидкості 5-10 км за годину.

    Акція протесту триває вже другий день. Незважаючи на дощ, люди продовжують перекривати дорогу, пропускають тільки швидкі і машини з немовлятами.

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    Жителі Прикарпаття другий день блокують дорогу: вимагають її ремонту
    Жителі Прикарпаття другий день блокують дорогу: вимагають її ремонту
    Жителі Прикарпаття другий день блокують дорогу: вимагають її ремонту
    Жителі Прикарпаття другий день блокують дорогу: вимагають її ремонту
    Жителі Прикарпаття другий день блокують дорогу: вимагають її ремонту

    Через акції протесту скупчилася пробка.

    За словами прикарпатців, акція безстрокова.

    Автошлях Н10 — автомобільний шлях національного значення на території України, Стрий — Івано-Франківськ — Чернівці — пропускний пункт Мамалига. Проходить територією Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Починається у Стрию, проходить через Болехів, Долину, Калуш, Івано-Франківськ, Коломию, Заболотів, Снятин, Чернівці, Новоселицю, і закінчується на пропускному пункті Мамалига на кордоні з Республікою Молдова, де переходить у молдовський автошлях M14. 

     

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