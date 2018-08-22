Жителі Сумщини заборгували за газ 384 млн гривень



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Через низьку платіжну дисципліну значної кількості клієнтів у компанії утворюється дефіцит коштів, що створює труднощі для функціонування газової галузі в області

Заборгованість за газ клієнтів «Сумигаз Збут» збільшуються навіть влітку, коли споживання енергоносія мінімальне. Поточні неплатежі досягли 384 млн грн., у зв'язку з чим припинено постачання газу для 1,5 тис. злісних боржників. Несвоєчасна оплата за спожитий газ негативно вплине на стабільність поставок блакитного палива всім споживачам Сумської області.

Найчастіше заборгованість за газ накопичують жителі багатоповерхівок, на яких припадає половина загального боргу області. Зараз борг на суму понад 5 тис. грн. мають 1,5 тис. клієнтів «Сумигаз Збут», а понад 10 тис. грн. - 452 домоволодіння. Найбільша сума заборгованості становила 155 тис. грн.

«Через низьку платіжну дисципліну значної кількості клієнтів у компанії утворюється дефіцит коштів, що створює труднощі для функціонування газової галузі в області. Фінансування недостатньо для проведення регламентних робіт і якісного обслуговування клієнтів, розвитку сервісів. У зв'язку з цим за січень-липень 2018 року вже 13 тис. боржників отримали попередження про припинення поставок газу в разі непогашення боргу. Майже 1,5 тис. клієнтам газопостачання вже призупинено. Їх сумарна заборгованість становить майже 6 млн грн.», - каже директорка «Сумигаз Збут» Олена Руденко.

Щоб уникнути відключення від газопостачання боржникам слід розрахуватися за спожитий газ. Повторне приєднання до системи газопостачання можливе лише після повного погашення заборгованості та компенсації збитків, пов'язаних з припиненням та поновленням газопостачання.

Так само звертаємо увагу споживачів на те, що постановою Кабінету Міністрів України ухвалено зміни до системи субсидування, згідно з якими споживачам припиняють нарахування державної допомоги в разі неплатежів протягом двох місяців.