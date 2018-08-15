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    Жителів Львівської області попередили про негоду

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    Жителів Львівської області попередили про негоду

    На рiчках басейнiв Сяну, Днiстра очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-1 м

    На території Львівської області в середу, 15 серпня, очікуються грози, подекуди сильні зливи та град.

    Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

    «За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України, на території області 15 серпня очікуються грози, подекуди сильні зливи, град. В зв’язку з цим 15-17 серпня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-1 м», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що при сильних зливах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, в горах існує загроза утворення окремих селiв.

    Раніше повідомлялося, що в Іспанії зросла кількість загиблих від аномальної спеки.

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