  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Жителів Маріуполя попередили: до 12 квітня у місті буде дуже шумно

    • Розсилка
    Жителів Маріуполя попередили: до 12 квітня у місті буде дуже шумно

    Протягом двох тижнів на металургійному комбінаті «Азовсталь» будуть проводитися роботи з перенесення скидного трубопроводу доменної печі №2

    У Маріуполі на меткомбінаті «Азовсталь» з 29 березня по 12 квітня проводитимуться роботи з незначним підвищенням рівня шуму, які безпечні та не впливають на стан навколишнього середовища.

    Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

    «З 29 березня по 12 квітня на комбінаті «Азовсталь» будуть проводитися роботи з незначним підвищенням рівня шуму... Заходи, що проводяться, безпечні та не впливають на стан навколишнього середовища», - йдеться у повідомленні.

    Зазначено, що в ці дні на металургійному комбінаті «Азовсталь» будуть проводитися роботи з перенесення скидного трубопроводу доменної печі №2 згідно з проектом будівництва повітропроводу холодного дуття для доменної печі №3 в рамках масштабної реконструкції агрегата.

    Виконання технологічної операції зі скидання повітря для перенесення трубопроводу доменної печі №2 вестиметься без глушника. Клапан протягом доби буде відкриватися на 10 хвилин, що викличе короткочасне та незначне підвищення рівня шуму на підприємстві і в місті.

    Планові тривалі відкриття проводитимуться згідно з графіком планово-попереджувального ремонту (ППР) доменної печі №2 на клапан СНОРТ ПЕВС, який працює з глушником і з подальшим відсіканням агрегата від подачі дуття на період ППР.

    Маріупольський металургійний комбінат «Азовсталь» було засновано 1933 року. Він входить до металургійного дивізіону групи «Метінвест» (належить СКМ) і є одним із найбільших металургійних підприємств України. Комбінат входить до трійки лідерів металургійної галузі країни з виробництва чавуну, сталі і прокату.

     

    Маріуполь промисловість завод металургія повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ