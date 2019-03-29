Жителів Маріуполя попередили: до 12 квітня у місті буде дуже шумно



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Протягом двох тижнів на металургійному комбінаті «Азовсталь» будуть проводитися роботи з перенесення скидного трубопроводу доменної печі №2

У Маріуполі на меткомбінаті «Азовсталь» з 29 березня по 12 квітня проводитимуться роботи з незначним підвищенням рівня шуму, які безпечні та не впливають на стан навколишнього середовища.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

«З 29 березня по 12 квітня на комбінаті «Азовсталь» будуть проводитися роботи з незначним підвищенням рівня шуму... Заходи, що проводяться, безпечні та не впливають на стан навколишнього середовища», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що в ці дні на металургійному комбінаті «Азовсталь» будуть проводитися роботи з перенесення скидного трубопроводу доменної печі №2 згідно з проектом будівництва повітропроводу холодного дуття для доменної печі №3 в рамках масштабної реконструкції агрегата.

Виконання технологічної операції зі скидання повітря для перенесення трубопроводу доменної печі №2 вестиметься без глушника. Клапан протягом доби буде відкриватися на 10 хвилин, що викличе короткочасне та незначне підвищення рівня шуму на підприємстві і в місті.

Планові тривалі відкриття проводитимуться згідно з графіком планово-попереджувального ремонту (ППР) доменної печі №2 на клапан СНОРТ ПЕВС, який працює з глушником і з подальшим відсіканням агрегата від подачі дуття на період ППР.

Маріупольський металургійний комбінат «Азовсталь» було засновано 1933 року. Він входить до металургійного дивізіону групи «Метінвест» (належить СКМ) і є одним із найбільших металургійних підприємств України. Комбінат входить до трійки лідерів металургійної галузі країни з виробництва чавуну, сталі і прокату.