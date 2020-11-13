Житомир відмовився запроваджувати локдаун на вихідні

Мер міста Сергій Сухомлин: У мене немає морального права вводити додаткові карантинні обмеження

Мер Житомира вважає, що при наявній кількості хворих, два дні локдауну на загальну ситуацію вже не вплинуть

Міська рада Житомира зняла з розгляду питання про запровадження карантину вихідного дня. Про це повідомив мер міста Сергій Сухомлин.

«У мене особисто немає морального права вводити додаткові карантинні обмеження. Це питання з розгляду виконкому сьогодні зняли. Додаткові обмеження — це відповідальність за людей, які втрачають можливість заробляти та годувати свої сім’ї», – написав Сухомлин у Facebook.

Мер додав, що при такій кількості хворих, два дні локдауну на ситуацію не вплинуть, «це підтверджують вірусологи та епідеміологи».

Низка міст України вже відмовилась від запровадження карантину вихідного дня, мотивуючи це можливим погіршенням соціально-політичної ситуації.

Зокрема, це Львів, Черкаси, Тернопіль, Краматорськ, Слов'янськ, Мукачево, Рівне, Житомир, Маріуполь.

Міська влада Чернігова вже звернулася до Кабміну та Ради з закликом скасувати карантин вихідного дня.

11 листопада в Україні через стрімке зростання захворюваності скасували адаптивний карантин, відтепер вся країна «помаранчева».

Також в Україні з 14 листопада вводять «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення.

Карантин вихідного дня запроваджують вже з цих вихідних — з 00:00 суботи, 14 листопада, до 00:00 понеділка, 16 листопада. Такий карантин діятиме в Україні щонайменше три вихідних поспіль.

Забороняється працювати:

кафе, ресторанам, барам — вони можуть працювати на винос;

торговим розважальним центрам;

закладам культури;

спортзалам, фітнес-центрам.

Дозволяється робота: