Життя після Сovid-19. Фахівці дали поради, як виходити з хвороби з найменшими наслідками

Після Covid-19 має бути розписана схема реабілітації, – каже Мостепан

Директорка Київської міської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан розповіла, як пройти лікування коронавірусу без тяжких наслідків та ускладнень та дала декілька порад для українців.

В інтерв’ю «Главкому» лікарка зазначила, що ніхто не скасовував профілактичні методи лікування.

«Коли мене запитують про ліжка, кисневе забезпечення, я відповідаю: ви не на тому концентруєте увагу. У цій ситуації, коли вирує пандемія і весь світ з нею бореться, треба зосередитися виключно на собі, на своєму здоров’ї. Тому – прогулянки на свіжому повітрі якомога частіше», – каже лікарка.

Мостепан зазначила, що мають бути збалансоване харчування та нормальний сон.

«Фізичні навантаження мають бути помірними, особливо для молоді, яка перехворіла, але любить відразу бігти у тренажерні зали. Не можна цього робити у жодному випадку, тому що це теж викликає ускладнення, якщо є якісь складні місця у серцево-судинній системі», – наголосила вона.

Крім того, фахівчиня додає, що у багатьох українців – є слабкі місця, які можуть викликати ускладнення під час лікування коронавірусу.

«У стаціонарі ми лікуємо наслідки, але коли людина виходить, ми бачимо, що у пацієнтів виникає потім – де у кого слабке місце, там і рветься. У когось серцево-судинна система, хтось іде потім доліковує міокардит, хтось з’ясовує, що у нього подагра, у когось починають нирки працювати не так, як потрібно. У когось потім починаються головні болі. Ну та астенія – це коли сильна слабкість», – каже вона.

Також, Мостепан звернула увагу на молодий вік, який жаліється на неуважність.

«Тобто це свідчить про те, що вірус токсичний і достатньо серйозний. Тому обов’язково треба навіть на стадії реабілітації позбавлятися цієї токсичності, важливо й надалі пити багато рідини, щоб вимивати токсини – потрібно випивати свої півтора-два літри. Потрібно їсти фрукти, овочі, тобто більше клітковини, щоб виводити токсини, які спричинив вірус», – говорить лікарка.

За словами Мостепан, після Covid-19 має бути розписана схема реабілітації.

«Якщо спочатку він не викликав серйозних ускладнень, то, як показує час, у більшості вони виникають потім. Тому потрібно не зловживати харчуванням. Хоча б місяць потрібно дотримуватися здорового способу життя, щоб максимально повернути організму його резерви», – зазначає вона.

Директорка лікарні також дала декілька порад для тих, хто захворів на грип або ГРВІ.

«Варто не забувати, що ми ввійшли у зиму, а зима завжди супроводжується грипом і різного походження ГРВІ (гостра респіраторна вірусна інфекція). Тому я раджу тим, хто перехворів, ходити у масках, бо на ослаблений організм швидко можуть приєднатися грип та інші інфекції», – порадила медик.

Лікарка додала, що «якщо ж e складі лікування була антибактеріальна терапія, обов’язково потрібно потім пити пробіотики. Як правило, лікар дає свої рекомендації при виписці, які препарати варто ще попити. Якщо є серцево-судинні захворювання, то відповідні препарати треба приймати ще деякий час».