Жорстоке вбивство таксистки: поліцейські затримали підозрюваних

Затримали зловмисників за місцем мешкання в місті Южне, куди вони дісталися на таксі

Затримали зловмисників за місцем мешкання в місті Южне, куди вони дісталися на таксі

Злочинців, які жорстоко вбили таксистку 55-річну Інесу Тютюнник, вже знайшли, повідомили в пресслужбі Нацполіції.

Попередньо встановлено, що, бажаючи владнати фінансові проблеми, 17-річний житель Южного заздалегідь спланував злочин та підбив до нього на рік старшого за себе товариша. Їх обох затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Сівши в автомобіль 55-річної таксистки, підозрювані навмання назвали їй адресу призначення, а коли приїхали до Любополя – жорстоко вбили жінку. Зловмисники завдали їй 11 ударів ножами, які заздалегідь узяли із собою, та забрали 1,5 тисячі гривень», – ідеться в повідомленні.

Щоби приховати злочин, молодики відтягли тіло на узбіччя й на автомобілі потерпілої поїхали на околицю Одеси. Там закопали знаряддя злочину, облили транспортний засіб горілкою й підпалили його разом зі своїм верхнім одягом та особистими речами.

Слідством встановлено, що зловмисники вирішили скоїти вбивство через нестачу коштів для погашення кредитів, які оформили для відкриття «кімнати розвантаження від люті».

Затримали зловмисників за місцем мешкання в місті Южне, куди вони дісталися на таксі.

Їхні дії слідчі кваліфікували одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України: пунктами 6 та 12 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство), ч.2 ст.194 (Умисне знищення майна) та ч.3. ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Крім того, вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ч.4 ст.187 (Розбійний напад) ККУ. У рамках досудового розслідування призначено низку судових експертиз. За скоєне фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі.