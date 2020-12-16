Підозрюваний у вбивстві п’ятирічного хлопчика в Переяславі може вийти на волю

Сьогодні має відбутися судове засідання, на якому буде прийняте рішення про наступний запобіжний захід для підозрюваного

Сьогодні, 16 грудня, завершується термін тримання під вартою підозрюваного у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова, яке трапилося 31 травня 2019 року на Київщині. Тож сторона обвинувачення подала відповідні клопотання на продовження запобіжного заходу.

У середу в Переяслав-Хмельницькому міськрайонному суді відбудеться судове засідання, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Чергове судове засідання мало відбутися 14 грудня, але було перенесено на 16 грудня, зазначили в поліції.

10 грудня стало відомо, що підозрюваний Іван Приходько захворів на коронавірус. Його госпіталізували до Переяславської центральної районної лікарні. З огляду на стабільно нормальні показники температури тіла та сатурації, було прийнято рішення доставити підозрюваного на судове засідання 14 грудня. Поліцейські, одягнувши медичні захисні костюми та засоби індивідуального захисту, доставили підсудного до приміщення суду. Фігурант також був вдягнутий у необхідні засоби захисту для повного виключення можливого розповсюдження інфекції.

Але суд прийняв рішення про перенесення судового засідання з обрання запобіжного заходу на 16 грудня. Крім того, заборонив судовій охороні впускати підозрюваного до приміщення суду. Від участі в засіданні в онлайн-форматі сторона захисту відмовилася.

Поліцейські супроводили фігуранта до лікарні та взяли палату під цілодобову охорону.

16 грудня поліцейські повторно доставлять підозрюваного до суду з урахуванням усіх необхідних вимог захисту для попередження розповсюдження коронавірусної інфекції.

Поліція повторно нагадує, що термін запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для підозрюваного у вбивстві завершується 16 грудня цього року. І якщо не відбудеться судове засідання, на якому буде прийняте рішення про наступний запобіжний захід, фігурант фактично буде вільний у своїх діях. Тож для того, аби не допустити такого розвитку подій, поліцейські докладають усіх зусиль, аби фігурант прибув на судове засідання.

Нагадаємо, 31 травня 2019 року двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі на Київщині. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у 5-річного хлопчика Кирила Тлявова, який перебував у сусідньому дворі. Дитина згодом померла у лікарні. 5 червня Кирила поховали в його рідному місті. Поліцейські були затримані.

1 січня 2020 року, одному з підозрюваних у вбивстві п’ятирічного Кирила Тлявова – неповнолітньому сину Володимира Петровця – суд пом’якшив запобіжний захід з нічого домашнього арешту на особисте зобов’язання. Інших трьох підозрюваних у вбивстві залишили під вартою.