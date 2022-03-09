Пєсков своїми заявами допомагає ЗСУ очистити Україну від російських загарбників

Тепер усі строковики ЗС РФ, які воюють в Україні почнуть вимагати повернути їх до Росії

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Песков – о ситуации со срочниками: «До начала проведения специальной военной операции по указанию президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина до всех командиров подразделений Вооруженных сил было доведено указание: категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины. Президенту Путину было доложено о выполнении этого указания.

В связи с фактами присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях Вооруженных сил, которые участвуют в проведении специальной военной операции на территории Украины, по указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания».

Вот кстати, это они зря сделали. Теперь все срочники ВС РФ, которые воюют в Украине и живы (а их – просто до хрена) начнут саботировать процесс и требовать возвращения в свои в/ч в РФ. Заменить этих срочников – объективно нечем и некем. Переброска и формирование нового резерва займет время. Ну а боевой дух что у срочников, что у офицеров – и так на нуле.

Г-н Песков, вы очень вовремя со своим комментарием. Вы (хоть и невольно) помогаете ВСУ очистить Украину от российско-фашистских захватчиков! Спасибо !

Джерело: блог Антона Геращенко

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