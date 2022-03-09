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    Думки вголос

    Пєсков своїми заявами допомагає ЗСУ очистити Україну від російських загарбників

    • Антон Геращенко

      Заступник очільника МВС 

    •  glavcom.ua
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    Пане Пєсков, ви дуже вчасно зі своїм коментарем - Пєсков своїми заявами допомагає ЗСУ очистити Україну від російських загарбників
    Пане Пєсков, ви дуже вчасно зі своїм коментарем

    Тепер усі строковики ЗС РФ, які воюють в Україні почнуть вимагати повернути їх до Росії

    Мовою оригіналу

    Песков – о ситуации со срочниками: «До начала проведения специальной военной операции по указанию президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина до всех командиров подразделений Вооруженных сил было доведено указание: категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины. Президенту Путину было доложено о выполнении этого указания.

    В связи с фактами присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях Вооруженных сил, которые участвуют в проведении специальной военной операции на территории Украины, по указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания».

    Вот кстати, это они зря сделали. Теперь все срочники ВС РФ, которые воюют в Украине и живы (а их – просто до хрена) начнут саботировать процесс и требовать возвращения в свои в/ч в РФ. Заменить этих срочников – объективно нечем и некем. Переброска и формирование нового резерва займет время. Ну а боевой дух что у срочников, что у офицеров – и так на нуле.

    Г-н Песков, вы очень вовремя со своим комментарием. Вы (хоть и невольно) помогаете ВСУ очистить Украину от российско-фашистских захватчиков! Спасибо !

    Джерело: блог Антона Геращенко

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    Теги: Росія ЗСУ війна #stoprussia
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    Пєсков своїми заявами допомагає ЗСУ очистити Україну від російських загарбників