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    «Жовті жилети» взяли штурмом офіс генпрокурора Британії

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    У Британіє протестують&nbsp;&laquo;жовті жилети&raquo; - «Жовті жилети» взяли штурмом офіс генпрокурора Британії
    У Британіє протестують «жовті жилети»

    Один із протестувальників сказав, що пізніше вони підуть до парламенту, щоб «вимагати Brexit»

    Понад 20 протестувальників у жовтих жилетах спробували увірватися до офісу генерального прокурора Британії Джеффрі Кокса.

    Про це повідомляє Evening Standart.

    Протестувальники, які невідомим чином потрапили всередину будинку, де розташований офіс, скандували: «Ми хочемо нового генерального прокурора». Десятки поліцейських прибули на місце події на Вікторія Стріт, неподалік Вестмінстерського абатства.

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    «Жовті жилети» взяли штурмом офіс генпрокурора Британії
    «Жовті жилети» взяли штурмом офіс генпрокурора Британії
    «Жовті жилети» взяли штурмом офіс генпрокурора Британії

    Поліція повідомила, що про арешти наразі не йдеться. 

    Рух жовтих жилетів - протестний рух у Франції, що з'явився 17 листопада 2018 року, й не має вираженого лідера. Назва руху походить від світловідбивних жовтих жилетів, які використовують учасники демонстрацій для самоідентифікації.
    Причиною протестів стало підвищення ціни на паливо внаслідок збільшення акцизного збору, потім вимоги учасників розширилися до відставки чинного президента Франції Еммануеля Макрона, чий рейтинг різко впав на тлі протестів.
    СБУ неодноразово заявляла, що до руху має відношення Кремль та антиєвропейська політика РФ.
    9 грудня 2018 року Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив про початок розслідування втручання Кремля в масові акції протесту «жовтих жилетів»
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