«Жовті жилети» взяли штурмом офіс генпрокурора Британії

Один із протестувальників сказав, що пізніше вони підуть до парламенту, щоб «вимагати Brexit»

Понад 20 протестувальників у жовтих жилетах спробували увірватися до офісу генерального прокурора Британії Джеффрі Кокса.

Про це повідомляє Evening Standart.

Протестувальники, які невідомим чином потрапили всередину будинку, де розташований офіс, скандували: «Ми хочемо нового генерального прокурора». Десятки поліцейських прибули на місце події на Вікторія Стріт, неподалік Вестмінстерського абатства.

Поліція повідомила, що про арешти наразі не йдеться.

Police were called at 1.45pm to reports of protestors inside the Attorney General’s office, The Sanctuary, SW1, Officers are on scene and dealing. No arrests at this point. Update to follow.