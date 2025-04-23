У столичній багатоповерхівці зірвався ліфт з людиною всередині

Під час поїздки ліфт зупинився на шостому поверсі, а потім впав до другого

У столичній багатоповерхівці на вулиці Січових Стрільців зірвався ліфт з людиною всередині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як розповідають свідки, під час поїздки ліфт зупинився на шостому поверсі, а потім впав до другого.

Під час інциденту каміння зі стелі посипалося всередину кабіни.

Під час поїздки ліфт зупинився на шостому поверсі, а потім впав до другого фото: Правий берег Київ/Telegram

У якому стані перебуває пасажир – невідомо фото: Правий берег Київ/Telegram

У якому стані перебуває пасажир – невідомо.

Нагадаємо, у Києві рятувальники дістали чоловіка, який впав у ліфтову шахту житлового будинку. Рятувальники дісталися до потерпілого чоловіка, який, як з’ясувалося, впав у шахту ліфта на дев'ятому поверсі й зачепився у тросах вже на рівні четвертого поверху, де й чекав на порятунок.