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У столичній багатоповерхівці зірвався ліфт з людиною всередині

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У столичній багатоповерхівці зірвався ліфт з людиною всередині
У якому стані перебуває пасажир – невідомо
фото: Правий берег Київ/Telegram

Під час поїздки ліфт зупинився на шостому поверсі, а потім впав до другого

У столичній багатоповерхівці на вулиці Січових Стрільців зірвався ліфт з людиною всередині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві Telegram-канали

Як розповідають свідки, під час поїздки ліфт зупинився на шостому поверсі, а потім впав до другого. 

Під час інциденту каміння зі стелі посипалося всередину кабіни.

Під час поїздки ліфт зупинився на шостому поверсі, а потім впав до другого
Під час поїздки ліфт зупинився на шостому поверсі, а потім впав до другого
фото: Правий берег Київ/Telegram
У якому стані перебуває пасажир – невідомо
У якому стані перебуває пасажир – невідомо
фото: Правий берег Київ/Telegram

У якому стані перебуває пасажир – невідомо.

Нагадаємо, у Києві рятувальники дістали чоловіка, який впав у ліфтову шахту житлового будинку. Рятувальники дісталися до потерпілого чоловіка, який, як з’ясувалося, впав у шахту ліфта на дев'ятому поверсі й зачепився у тросах вже на рівні четвертого поверху, де й чекав на порятунок.

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Теги: Київ будинок ліфт

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