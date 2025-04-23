Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ взяли в полон екзотичного окупанта (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ взяли в полон екзотичного окупанта (відео)
Українські воїни взяли у полон африканця, який воював за РФ
фото: скриншот з відео

У Торецьку українські бійці взяли в полон окупанта

Бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ» Сухопутних військ ЗСУ в Торецьку взяли в полон африканського найманця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 49-й ОШБ «Карпатська Січ».

«У Торецьку бої не стихають ні на хвилину. Бійці 49 ОШБ «Карпатська Січ» взяли в полон екзотичного окупанта – африканського найманця, який приїхав воювати за Росію», – йдеться у підписі до відео.

Найманець розповів, що навчався у РФ два роки, а згодом пішов воювати, щоб заробити гроші для переїзду в Європу.

Нагадаємо, що бійці бригади «Спартан» Національної гвардії України на Покровському напрямку взяли в полон російського військового-контрактника, який добровільно здався. Полонений виявився 23-річним жителем міста Омськ. Контракт він підписав у лютому цього року, коли перебував у слідчому ізоляторі за крадіжку.

Також українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії у Донецькій області. Як виявилося, операцію провели бійці 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ.

До слова, воїни 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» взяли у полон 20 росіян на Торецькому напрямку.

Читайте також:

Теги: полон війна окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Терористичний удар російською балістикою 13 квітня по Сумах, як примус до перимир’я в Чорному морі?
Терористичний удар російською балістикою 13 квітня по Сумах, як примус до перимир’я в Чорному морі?
13 квiтня, 20:57
Колаборант Петро Прима упевнений, що через 15 років україни не буде
Тюрма – наче курорт. Як живуть та на що скаржаться окупанти у полоні
12 квiтня, 20:10
Російський чиновник цинічно назвав брехнею заяви про те, що китайські громадяни беруть участь у бойових діях в Україні
Росія зробила заяву щодо китайців у своїй армії
12 квiтня, 15:05
Буча була в окупації 33 дні, російські військові на важкій техніці потрапили до міста зранку 27 лютого
Двоє десантників РФ постануть перед судом за воєнний злочин у Бучі
11 квiтня, 17:14
Олена Кім: У багатьох італійських підручниках Крим позначений як російська територія
Олена Кім: У багатьох італійських підручниках Крим позначений як російська територія
11 квiтня, 06:00
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі агресор
2 квiтня, 20:03
Наш народ – це вперті оптимісти
Війни виграють тільки оптимісти
26 березня, 23:44
Стів Віткофф стверджує, що Росія нібито хоче завершення війни з Україною
Експосол України в США: Заява Стіва Віткоффа, який вірить росіянам, – за межею реальності
24 березня, 16:48
Віта Семеренко: Коли росіяни стирали моє Краснопілля за три дні, вони забрали й бабусю
Росія вбила бабусю олімпійських чемпіонок з біатлону Віти та Валентини Семеренко
24 березня, 13:41

Події в Україні

ЗСУ взяли в полон екзотичного окупанта (відео)
ЗСУ взяли в полон екзотичного окупанта (відео)
«Припинення вбивств – це завдання номер один». Зеленський закликав світ зупинити російський терор
«Припинення вбивств – це завдання номер один». Зеленський закликав світ зупинити російський терор
Пішла мститися за коханого. На фронті загинула волонтерка і військова Анастасія Єфімова
Пішла мститися за коханого. На фронті загинула волонтерка і військова Анастасія Єфімова
На Дніпропетровщині окупанти вдарили дроном по автобусу: десятки загиблих і поранених
На Дніпропетровщині окупанти вдарили дроном по автобусу: десятки загиблих і поранених
Карта бойових дій в Україні станом на 23 квітня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 23 квітня 2025 року
БаЛА «Молнія» атакував багатоповерхівку в Харкові
БаЛА «Молнія» атакував багатоповерхівку в Харкові

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
206K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 квітня 2025
44K
Працівник ТЦК, відповідальний за бронювання, отримав від Хмельницької міськради гроші на трикімнатну квартиру
37K
Депутат Держдуми Валуєв влаштував істерику через звернення Гашека до МОК
25K
Був снайпером, воював у Бучі та Ірпені. ЗСУ ліквідували титулованого російського боксера
13K
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 15:55
У Києві розцвіла найдовша у світі алея сакур (фото)
Сьогодні, 13:28
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 квiтня, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
20 квiтня, 04:43

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua