ЗСУ взяли в полон екзотичного окупанта (відео)

Українські воїни взяли у полон африканця, який воював за РФ

У Торецьку українські бійці взяли в полон окупанта

Бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ» Сухопутних військ ЗСУ в Торецьку взяли в полон африканського найманця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 49-й ОШБ «Карпатська Січ».

«У Торецьку бої не стихають ні на хвилину. Бійці 49 ОШБ «Карпатська Січ» взяли в полон екзотичного окупанта – африканського найманця, який приїхав воювати за Росію», – йдеться у підписі до відео.

Найманець розповів, що навчався у РФ два роки, а згодом пішов воювати, щоб заробити гроші для переїзду в Європу.

Нагадаємо, що бійці бригади «Спартан» Національної гвардії України на Покровському напрямку взяли в полон російського військового-контрактника, який добровільно здався. Полонений виявився 23-річним жителем міста Омськ. Контракт він підписав у лютому цього року, коли перебував у слідчому ізоляторі за крадіжку.

Також українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії у Донецькій області. Як виявилося, операцію провели бійці 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ.

До слова, воїни 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» взяли у полон 20 росіян на Торецькому напрямку.