Обшуки в ексзаступниці міністра економіки Панаіотіді: з'явилися нові деталі

П'ять годин тривав обшук у Світлани Панаіотіді

Сьогодні, 23 квітня, ДБР провело обшук у юристки Світлани Панаіотіді, яка у 2019-2021 роках обіймала посаду заступниці міністра економіки Ігоря Петрашка. Чоловік юристки, колишній глава НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв розповів про результати обшуку, інформує «Главком».

«Слідчі ДБР десь о 6:30 ранку фізично увірвались в наш будинок без ухвали суду, мотивуючи свої дії необхідністю вберегти від знищення докази по начебто злочину, який начебто було скоєно в період до 2019 року», – написав Коболєв.

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Чоловік юристки додав, що в результаті правоохоронці вилучили два мобільні телефони, робочий компʼютер Світлани Панаіотіді та два старі електронні пристрої.

«(Вилучили, – «Главком») два мобільні телефони (причому самі слідчі підтвердили, що вважають, що один з них належить мені, а не моїй дружині, з обшуком до якої, а не до мене, вони наче прийшли), робочий компʼютер моєї дружини, який містить матеріали з адвокатською таємницею (бо вона практикуючий адвокат) та ще два старі електронні пристрої, до яких ні вона, ні я не згадали паролі», – йдеться у заяві.

Коболєв зауважив, що процедура обшуку зайняла приблизно п'ять годин.

Нагадаємо, що 23 квітня Державне бюро розслідувань провело обшуки в адвокатки Світлани Панаіотіді. Як зазначив юрист Дмитро Гадомський, обшуки відбулися в межах справи 2021 року, але слідчі продемонстрували лише номер кримінального провадження.

Гадомський наголосив, що можливо, обшук стосується справи «труби Медведчука». «Бо не тільки у неї (Панаіотіді – «Главком») зараз обшук, і теж без ухвали», – додав адвокат. Зауважимо, «труба Медведчука» – це неофіційна назва української частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок». У 2015 році цей стратегічний об’єкт опинився під контролем компанії «Прикарпатзахідтранс», яку пов’язують із Віктором Медведчуком.

За даними слідства, ця приватизація була незаконною, а прибутки від експлуатації трубопроводу виводилися за кордон через афілійовані компанії та розподілялися між учасниками схеми. У 2021 році журналісти оприлюднили записи розмов, де особа з голосом, схожим на Медведчука, обговорювала з керівником російської компанії «Транснафта» призупинення справи щодо трубопроводу.

У липні 2024 року Служба безпеки України та НАБУ повідомили Медведчуку та чотирьом його спільникам про підозру у заволодінні нафтопроводом. Їм інкримінують незаконну приватизацію державного майна та інші злочини.