Журналіст, який образливо висловився про Беленюка, спровокував хвилю обурення у соцмережах



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Журналіст газети «Голос України» виявився расистом і ксенофобом

Василь Чепурний дозволив собі нетолерантні висловлювання на адресу спортсмена Жана Беленюка

Журналіст газети Верховної Ради «Голос України» Василь Чепурний назвав президента України Володимирац Зеленського «євреєм-клоуном», а кандидата в депутати Ради від партії «Слуга Народу» Жана Беленюка - «негром».

Про це Чепурний написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«Експерименти над українцями тривають. Дали зека - обрали президентом. Дали єврея-клоуна - обрали президентом. Зараз дають негра в депутати - точно оберуть», - написав Чепурний.

Журналіст уточнив, що, використовуючи вираз «негр», має на увазі Жана Беленюка, який знаходиться під десятим номером партії президента Володимира Зеленського «Слуга народу».

«Може, нам ще транссексуала підсунуть або й робота вже? А що: українці толерантні - проголосують!», - додав Чепурний.

При цьому в коментарях користувачі присоромили журналіста за подібні вирази, назвавши «расистом» і «антисемітом».

Коментатори закликали скаржитися на цей допис у Facebook.