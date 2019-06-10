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    Журналіст, який образливо висловився про Беленюка, спровокував хвилю обурення у соцмережах

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    <span>Журналіст газети &laquo;Голос України&raquo; виявився расистом і ксенофобом</span> - Журналіст, який образливо висловився про Беленюка, спровокував хвилю обурення у соцмережах
    Журналіст газети «Голос України» виявився расистом і ксенофобом

    Василь Чепурний дозволив собі нетолерантні висловлювання на адресу спортсмена Жана Беленюка

    Журналіст газети Верховної Ради «Голос України» Василь Чепурний назвав президента України Володимирац Зеленського «євреєм-клоуном», а кандидата в депутати Ради від партії «Слуга Народу» Жана Беленюка - «негром».

    Про це Чепурний написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

    «Експерименти над українцями тривають. Дали зека - обрали президентом. Дали єврея-клоуна - обрали президентом. Зараз дають негра в депутати - точно оберуть», - написав Чепурний.

    Журналіст уточнив, що, використовуючи вираз «негр», має на увазі Жана Беленюка, який знаходиться під десятим номером партії президента Володимира Зеленського «Слуга народу».

    «Може, нам ще транссексуала підсунуть або й робота вже? А що: українці толерантні - проголосують!», - додав Чепурний.

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    При цьому в коментарях користувачі присоромили журналіста за подібні вирази, назвавши «расистом» і «антисемітом».

    Коментатори закликали скаржитися на цей допис у Facebook.

    депутати партії українці скандал Володимир Зеленський Facebook журналіст Жан Беленюк
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