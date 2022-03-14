Журналіст заступився за Пашинського: ДБР, навіщо лізете не в свою справу?

Кримінальну справу проти ексдепутата відкрито за незаконне заволодіння зброєю

Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу проти народного депутата VIII скликання Сергія Пашинського за незаконне заволодіння зброєю. Слідчий ДБР Петрухін сьогодні разом зі спецназом розшукує Пашинського, написав у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

Він зазначив, що напередодні війни Пашинський за сприяння державного конструкторського бюро «Луч» розпочав підготовку 50 розрахунків протитанкових ракетних комплексів «Стугна» та «Корсар» з числа добровольців. Серед яких, зокрема, є колишній народний депутат Тетяна Чорновіл, яка під час російської агресії знищила два російських танки.

«Перед початком війни Пашинський, який був впевнений, що Росія атакує, за погодженням з керівником «Луча» Коростельовим організував своєчасний вивіз з заводу великої кількість протитанкових ракет, які виготовляло КБ «Луч» за замовленням однієї з арабських країн (бо замовлення на ракети та пускові установки міноборони України перед війною не зробило, і були вільні потужності для роботи з іншими замовниками). Завдяки цьому цінне озброєння було збережено від російських ударів», – заявив Бутусов.

Журналіст зазначив, що на початку війни за наказом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного створено окрему військову частина для застосування ракетних комплексів з арабського замовлення, у яких екран був арабською мовою, з саме тих підготовлених на «Лучі» перед нападом добровольчих розрахунків, в цьому підрозділі ЗСУ зараз і воює Чорновіл.

З першого дня війни цей підрозділ виконує бойові завдання та має на різних напрямках десятки підтверджених відеозаписом знищених цілей. Їх кидають на важливі напрямки, на одному з них перебуває й сам Бутусов.

«Вважаю, що ДБР перед тим як порушувати справу по протитанковим комплексам та обставинам їхнього вивозу має для початку звернутись до главкому ЗСУ В.Залужного та отримати інформацію, куди та як застосовуються арабські Стугни та Корсари, та чи є у головнокомандувача зауваження щодо озброєння за арабським контрактом. Навіщо ви лізете не в свою справу? Хто вам це сказав?» – звернувся журналіст до Державного бюро розслідувань.

І порадив силовикам затримувати злочинців у Гостомелі, Бородянці, Мощуні та Бучі.

На кримінальне провадження ДБР уже відреагував й сам Пашинський. У дописі на Facebook екснардеп назвав, що справу порушено за особистою командою Єрмака та Сухачова.

«Я не боюсь не ФСБ, ні путіна, ні, тим більше, їх агентури в Україні, тому далі буду продовжувати свою справу. А фсбешним покидькам за такі дії доведеться відповідати перед всім українським народом. Слава Україні! Ми переможемо!» – заявив Пашинський.

Нагадаємо, що в Україні триває 19-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.