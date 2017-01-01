Журналісти знайшли у Німеччині елітний кінний комплекс Онищенка

За даними медіа, кінний комплекс у Герцлаке Онищенко придбав ще в 2013 році «за двозначну цифру мільйонів євро»

Розшукуваний НАБУ за корупційні газові схеми екс-регіонал Олександр Онищенко влаштовує кінні турніри в маленькому німецькому селищі Герцлаке. Там українець нещодавно зареєструвався, як постійний житель, йдеться в сюжеті «Тсн». Зазначається, що місцеві жителі на власні очі втікача майже не бачили. Про багатія з України, що має проблеми



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Олександр Онищенко

За даними медіа, кінний комплекс у Герцлаке Онищенко придбав ще в 2013 році «за двозначну цифру мільйонів євро»

Розшукуваний НАБУ за корупційні газові схеми екс-регіонал Олександр Онищенко влаштовує кінні турніри в маленькому німецькому селищі Герцлаке. Там українець нещодавно зареєструвався, як постійний житель, йдеться в сюжеті «Тсн».

Зазначається, що місцеві жителі на власні очі втікача майже не бачили. Про багатія з України, що має проблеми із законом, вони читали в ЗМІ. Мер Ганс Бескен підтверджує, що з Онищенком дійсно знайомий.

«Я уперше зустрів пана Онищенка тільки навесні цього року, в березні. Він несподівано подзвонив мені на мобільний і попросив поговорити. Він хотів розказати мені про свої плани», - пояснив градоначальник.

Оскільки плани виявилися цікавими та серйозними, Онищенко оформив реєстрацію в Герцлаке та подав клопотання про дозвіл на проживання в Німеччині, котре підтримав і мер.

«Ми справді підписали листа, але в ньому майже нічого не пишемо про особу Онищенка. Підписали я і мій заступник», - визнає він.

Однак Бексен вважає, що Онищенко не поспішає отримувати німецький паспорт, бо має президентські амбіції в Україні. За даними «Тсн», елітний кінний комплекс у Герцлаке українець придбав ще в 2013 році за двозначну цифру мільйонів євро. На території в майже 90 гектарів розташований і маєток самого Онищенка.

«Спершу на коней він не скупився, але потім найкращих тварин продав, бо в Україні почалися проблеми із законом. Тепер справи Онищенка начебто знову пішли вгору – він купує нових скакунів і планує провести великий міжнародний турнір із кінного спорту, куди запросить 20 тисяч відвідувачів і світових знаменитостей», - йдеться у сюжеті.

Мер Герцлаке відверто тішиться, що вже наступного року завдяки фінансам Онищенка його село стане центром кінних змагань.

«Мені байдуже, чи інвестора звати Онищенко, Майер чи Мюллер. Якщо він робитиме тут турнір, це непряма вигода для місцевих готелів і ресторанів. А прямого фінансового впливу Онищенко не має», - пояснив Бескен.

Хоча жителі Герцлаке не зовсім підтримують його ентузіазм.

«Інвестувати це завжди добре, але я не вітаю, якщо за цим стоїть кримінал. Нічого хорошого, якщо його десь розшукують, а в іншому місці він скуповується на повну. Я вважаю, це огидно», - так коментують ЗМІ ситуацію на вулицях селища.

1 грудня стало відомо, що Іспанія розпочала процедуру екстрадиції розшукуваного народного депутата Олександра Онищенка. Іспанський суд зобов’язав Онищенка з’являтися до суду кожного місяця.

Якщо Онищенко не з‘явиться до іспанського суду, то це може бути підставою для оголошення його у розшук у країнах Європи, зазначає прокурор.

Водночас Онищенко заявив, що його судитимуть в Іспанії і це його «єдиний шанс захиститися».

Нагадаємо, 5 липня 2016 року Верховна Рада підтримала подання генпрокурора про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Онищенка. 27 липня Луценко підписав повідомлення про підозру депутатові Онищенку.

Наприкінці лютого 2017 Вищий адміністративний суд відмовився повертати Онищенку депутатську недоторканність.

Олександру Онищенку інкримінують корупційні зловживання при реалізації газу, видобутого під час спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».